सीने पर राइफल, हाथ में ईवीएम, देखें बिहार में चुनाव कराने निकले लोकतंत्र के सिपाही

बिहार में गुरुवार को पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. बिहार अभेद किले में तब्दील हो चुका है. बूथ कैप्चरिंग और हिंसा को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग ने 4 लाख जवान, पैरा मिलिट्री की 1500 कंपनियां, NSG से ट्रेड कमांडो तैनात किए हैं.

बिहार में गुरुवार को पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. बिहार अभेद किले में तब्दील हो चुका है. बूथ कैप्चरिंग और हिंसा को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग ने 4 लाख जवान, पैरा मिलिट्री की 1500 कंपनियां, NSG से ट्रेड कमांडो तैनात किए हैं. CAPF की 1500 कंपनियां सुरक्षा में लगी हुई हैं. इसी में बिहार पुलिस के 60 हजार जवान भी ड्यूटी पर रहेंगे. इसमें काफी बड़ी संख्या महिला सुरक्षाबलों की भी होगी. वोटिंग से एक दिन पहले बिहार के अलग-अलग हिस्सों में महिला सुरक्षाबल हाथ में रायफल, बंदूकें लेकर अपनी ड्यूटी लेते हुए दिखाई दीं.

बिना महिला शक्ति के बिहार चुनाव का आयोजन संभव नहीं. बुधवार को वोटिंग से एक दिन पहले चुनावकर्मी अपनी ड्यूटी लेने के लिए पटना में जुटे थे. इसमें प्रीसाइडिंग अफसर और उनके सहकर्मी, पुलिस और सुरक्षाबल शामिल थे. इसमें महिलाएं काफी संख्या में दिखीं. किसी के कंधे पर रायफल थी तो किसी के गोद में बच्चा था. कई जगह महिला पुलिसकर्मी तो ईवीएम मशीन को ले जाते हुए भी देखा गया.

ईवीएम लेकर जाती महिला पुलिसकर्मी, एक महिला के गोद में बच्चा भी दिख रहा है.

कंधे पर रायफल टांगे सुरक्षाकर्मी

सीने पर राइफल टांगे सुरक्षाकर्मी

कंधे पर बंदूक टांगे सुरक्षाकर्मी

अपनी ड्यूटी लेने पटना आए अफसर और कर्मचारी

साथी पुरुष कर्मी के साथ महिला सुरक्षाकर्मी

