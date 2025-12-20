ये तो बाप बेटी का मामला... नीतीश के हिजाब हटाने पर बिहार के राज्यपाल आरिफ खान का जवाब चर्चा में

नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण पर अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. राज्यपाल ने इस पूरे मामले को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हुए इसे 'विवाद' मानने से साफ़ इनकार कर दिया है. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मामले पर संवेदनशीलता बरतते हुए कहा कि जहां रिश्ता पिता और पुत्री का हो, वहां विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण को 'विवाद' का नाम देना ही अपने आप में एक दुखद बात है. उनके अनुसार, पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों के बीच होने वाली बातों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.





नुसरत परवीन देश की बेटी है

हिजाब मामले से जुड़ी छात्रा नुसरत परवीन का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बड़े ही स्नेहपूर्ण लहजे में कहा कि "नुसरत परवीन देश की बेटी है." उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की बेटियों के सम्मान और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है.

Patna, Bihar: On the viral video of Bihar Chief Minister Nitish Kumar allegedly removing a woman's hijab, Governor Arif Mohammad Khan says, "...How can a father-daughter matter become a controversy? This should not happen; it is wrong. She is a daughter. I am not defending the…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया 'पिता'

राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और छात्रा के बीच के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया होने के नाते एक पिता की भूमिका में हैं. उन्होंने कहा, "बाप और बेटी के बीच कभी कोई विवाद नहीं होता.नीतीश कुमार नुसरत के लिए पिता की तरह हैं और एक पिता का अपनी बेटी के प्रति जो स्नेह और अनुशासन होता है, उसे विवाद की संज्ञा देना गलत है."

हिजाब हटाने पर चर्चा में आईं मुस्लिम महिला डॉक्‍टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने नौकरी का ऑफर दिया है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपये प्रतिमाह की नौकरी का ऑफर दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि यहां महिलाओं का पूरा सम्‍मान किया जाता है. बिहार में महिला डॉक्टर डॉ. नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है.