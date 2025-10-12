विज्ञापन
बिहार चुनाव के लिए आज ‘सुपर संडे’: दिल्ली से पटना तक मंथन, सीट बंटवारे पर आज होगा बड़ा फैसला

पटना में राबड़ी देवी के आवास पर राजद की कोर कमेटी की अहम बैठक शनिवार देर रात तक चली. लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सीट बंटवारे और टिकट वितरण पर लंबी चर्चा की.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान की अधिसूचना जारी हो चुकी है
  • एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला दिल्ली में हुई आठ घंटे लंबी बैठक में लिया जाएगा
  • बीजेपी और जेडीयू को लगभग 101 से 102 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य दलों को भी हिस्से मिलेंगे
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है और अधिसूचना जारी हो चुकी है. लेकिन चुनावी जंग की असली स्क्रिप्ट आज दिल्ली में लिखी जानी है. रविवार को होने वाली बैठकों को राजनीतिक गलियारों में ‘सुपर संडे' साबित होने वाला है.  एक तरफ एनडीए अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए दिल्ली में जुटा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता भी दिनभर मंथन और मुलाकातों में व्यस्त रहने वाले हैं.

पटना से दिल्ली तक मंथन

पटना में राबड़ी देवी के आवास पर राजद की कोर कमेटी की अहम बैठक शनिवार देर रात तक चली. लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सीट बंटवारे और टिकट वितरण पर लंबी चर्चा की. सूत्रों के अनुसार, आज दिल्ली में तेजस्वी यादव कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि गठबंधन का अंतिम फॉर्मूला तय किया जा सके. 

दिल्ली में हलचल तेज

दिल्ली में बीजेपी-एनडीए की राजनीतिक गतिविधि अपने चरम पर है. भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के आवास पर शनिवार को हुई बैठक करीब आठ घंटे चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बिहार से जुड़े सभी एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद थे. आज सुबह एनडीए की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला होने की संभावना है. 
सूत्रों के मुताबिक:

  • बीजेपी और जेडीयू 101-102 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं.
  • एलजेपी (चिराग) को 26 सीटें,
  • हम (जीतन राम मांझी) को 8 सीटें,
  • और आरएलएम (उपेंद्र कुशवाहा) को 7 सीटें मिल सकती हैं.

एनडीए की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.

महागठबंधन में अब भी पेच

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी अंतिम सहमति नहीं बनी है.
संभावित फॉर्मूला इस प्रकार है

  • राजद: 134–135 सीटें
  • कांग्रेस: 54–55 सीटें
  • CPI-ML, CPI: करीब 30 सीटें
  • VIP: 18 सीटें
  • JMM और RLJP: 2–2 सीटें

लेकिन कांग्रेस अतिरिक्त 10 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि CPI-ML ने तेजस्वी के ऑफर को पहले ही खारिज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, सीमांचल की कुछ सीटों पर अब भी असहमति है. अगर सहमति नहीं बन पाई, तो RJD अकेले 138 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है.

आज का ‘सुपर संडे' क्यों अहम है

  • रणनीति पर मुहर: आज यह तय होगा कि दोनों गठबंधन अपने सीट फॉर्मूले और उम्मीदवारों की घोषणा कब और कैसे करेंगे.
  • अंतिम राजनीतिक चाबी: CEC बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और एनडीए नेताओं द्वारा सीट बंटवारे को अंतिम मंजूरी दी जाएगी. उधर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.
