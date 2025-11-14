विज्ञापन
मगध, भोजपुर से लेकर सीमांचल और मिथिलांचल तक...NDA ने जीत लिए ये बड़े किले!

Bihar Election Result Live: बिहार में एनडीए की सभी 6 अंचलों में एक तरह की सूनामी चली है, सभी जगह एनडीए की सीटों में बंपर इजाफा देखा जा रहा है.

Bihar Election Result Live: बिहार चुनाव नतीजे

बिहार में NDA ने गर्दा उड़ा दिया है. नीतीश-BJP की जोड़ी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. 2010 के उस स्वप्निल प्रदर्शन  की ओर जब गठबंधन ने 206 सीटें जीती थीं. NDA को मगध और भोजपुर में छप्परफाड़ वोट मिले हैं. भोजपुर की बात करें तो साढ़े 11 बजे के रुझानों में पिछले बार के मुकाबले 22 ज्यादा सीटों के साथ NDA 33 सीटों पर आगे हैं. मगध में 17 सीटों के फायदे के साथ वह 34 सीटों पर आगे है. 

तिरुहत में बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त है. यानी एनडीए की सभी 6 अंचलों में एक तरह की सूनामी चली है.  अंग का किला जीता. मिथिलांचल भी जादू चला. और तो महागठबंधन के गढ़ कहे जाने वाले सीमांचल को भी एनडीए भेदने में सफल रहा है. सीमांचल में एनडीए को 2020 के मुकाबले आठ सीटें ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं. 

हर तरफ सिर्फ एनडीए

  • अंग प्रदेश की 27 सीटों में से अब तक 24 पर एनडीए लीड कर रही है, यहां 6 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है. 
  • भोजपुर में 46 सीटों में से 30 पर एनडीए को बढ़त है. यहां एनडीए को 19 सीटों का फायदा हो सकता है. 
  • मगध में कुल 47 सीटों में से 34 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, यहां एनडीए को 17 सीटों का इजाफा हो सकता है. 
  • मिथिलांचल की 50 सीटों में से 39 पर एनडीए को बढ़त मिली है, यहां पिछली बार से 6 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं. 
  • सीमांचल की बात करें तो यहां की 24 सीटों में से 18 पर एनडीए आगे है, यानी 6 सीटों का फायदा हो सकता है. 
  • तिरहुद में 49 सीटें हैं, जिनमें 43 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है. यहां एनडीए के लिए 12 सीटों की बढ़ोतरी दिख सकती है.
Bihar Election, Bihar Election Result Live, Bihar NDA Sweep
