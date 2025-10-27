बिहार चुनाव प्रत्याशी कमलेश पासवान कौन हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने दूध से नहलाया, 70 किलो लड्डू से तौला

आगामी विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है. इसी क्रम में, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कमलेश पासवान का सोमवार को नालंदा ज़िला के चंडी प्रखंड के डिहरा गांव में ग्रामीणों ने ऐसा ज़ोरदार और अनोखा स्वागत किया, जिसने पूरे इलाके में चुनावी चर्चा को और तेज़ कर दिया है.

दूध से स्नान, लड्डू से तौल

चंडी प्रखंड के डिहरा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जनसुराज के हरनौत विधानसभा के प्रत्याशी कमलेश पासवान का स्वागत करने के लिए ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. पारंपरिक उत्सव जैसा माहौल बनाते हुए, ग्रामीणों ने पहले उन्हें 101 लीटर दूध से नहलाया और उसके बाद 70 किलो लड्डू से तौलकर उनका स्वागत किया.

विकास और पारदर्शी शासन पर फोकस

इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे इस बार विकास, शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी शासन के मुद्दों पर वोट करेंगे. ग्रामीणों को उम्मीद है कि कमलेश पासवान जनहित के मुद्दों पर एक मजबूत विकल्प साबित होंगे.

जनसुराज का लक्ष्य: जनता को सशक्त बनाना

मंच से सभा को संबोधित करते हुए पासवान ने ग्रामीणों के इस अप्रत्याशित प्रेम और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "जनसुराज का उद्देश्य राजनीति को जनता तक पहुंचाना है. हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता को सशक्त बनाना है." उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति करेगी.

कार्यक्रम में डिहरा और आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भारी उपस्थिति ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हरनौत विधानसभा में जनसुराज पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और कमलेश पासवान को भारी जनसमर्थन मिल रहा है. इस अनोखे स्वागत ने आगामी चुनावों के लिए हरनौत में एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा किया है.