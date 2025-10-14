विज्ञापन
सवर्णों पर प्यार, OBC को पुचकार... बीजेपी की पहली लिस्ट में किस जाति से कितने उम्मीदवार?

बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ.. ये चार पारंपरिक सवर्ण समुदाय बीजेपी के स्थायी वोट बैंक माने जाते हैं. पार्टी ने कुल 71 सीटों में से 34 सीटें सवर्ण उम्मीदवारों को दी हैं.

बिहार की राजनीति में जाति की कितनी अहमियत है, ये किसी से छिपा नहीं है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में भी जातीय समीकरण की पूरी छाप है. पार्टी ने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए परंपरागत वोट बैंक को ज्यादा तवज्जो दी है. सूची में ज्यादा टिकट सवर्णों को दिए गए हैं, जबकि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को भी साधने का पक्का इंतजाम किया गया है.

बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ.. ये चार पारंपरिक सवर्ण समुदाय बीजेपी के स्थायी वोट बैंक माने जाते हैं. पार्टी ने कुल 71 सीटों में से 34 सीटें सवर्ण उम्मीदवारों को दी हैं. इनमें राजपूतों को 15 टिकट दिए गए हैं. भूमिहार उम्मीदवारों के लिए  11 टिकट रखे गए हैं. ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो 7 कैंडिडेट इस समुदाय से हैं. कायस्थ जाति से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है.

बिहार की सियासत में ओबीसी और ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) निर्णायक भूमिका निभाते हैं. बीजेपी ने अपनी पहली सूची में इन दोनों वर्गों को मिलाकर 31 टिकट दिए हैं. इनमें ओबीसी उम्मीदवारों को 20 और EBC कैंडिडेट्स के लिए 11 सीटें रखी गई हैं. 

ओबीसी में वैश्य समुदाय को सबसे अधिक 8 सीटें मिली हैं, जो बीजेपी का पारंपरिक समर्थक वर्ग रहा है. यादव और कुशवाहा दोनों को 4-4 सीटें देकर पार्टी ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है. कुर्मी समुदाय से 3 और दांगी समुदाय से एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है.

बीजेपी की अपनी लिस्ट से महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया है. पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है. महिला उम्मीदवारों में गौर करने की बात ये भी है कि इनमें एक-तिहाई एससी/ओबीसी कैटिगरी से आती हैं, वहीं कुछ अति पिछड़ी जातियों से भी हैं.

