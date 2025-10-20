टिकट के अरमां आंसुओं में बह गए... किसी ने तेजस्वी को शाप दिया तो कोई बोला- पैराशूट से आए, ड्रोन से टिकट ले गए

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 143 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने 36 सिटिंग विधायकों को बेटिकट कर दिया है. इस लिस्ट ने टिकट की आस लगाए कई नेताओं की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है. पहले मदन शाह ने लालू यादव के आवास के सामने कुर्ता-फाड़ प्रदर्शन किया था, अब उषा देवी का राबड़ी आवास के बाहर भावुक होकर रोने-बिलखने का वीडियो वायरल हो रहा है. इनके अलावा भी कई नेता हैं, जिनके अरमां टिकट न मिलने से आंसुओं में बह गए हैं.

उषा देवी का रोने-बिलखने का वीडियो वायरल

उषा देवी ने खुद को गयाजी की बाराचट्टी विधानसभा से आरजेडी के टिकट का दावेदार बताया. टिकट की उम्मीद टूटने पर वह रविवार को राबड़ी आवास पहुंचीं और मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने बिलखते हुए कहा, "लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता समान हैं. उन्होंने खुद कहा था कि डरना मत, हम तुमको विधानसभा भेजेंगे... लेकिन कोई पैराशूट से आया और ड्रोन से टिकट लेकर उड़ गया, इसका मुझे अफसोस है."

'तेजस्वी भैया ने टिकट का वादा किया था'

उषा देवी ने बताया कि हम 2005 से पार्टी में काम कर रहे हैं. 20 साल की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला है. उषा देवी ने दावा किया, "तेजस्वी भैया दो दिन पहले हमसे बोले कि यहीं रुको, टिकट तुमको मिलेगा, लेकिन सुबह हमको पता चला कि हमें टिकट नहीं मिला है. उषा देवी ने लालू को गरीबों का मसीहा बताया और कहा कि झंडा ढोने वालों से सिर्फ झंडा मत उठवाइए.

ये भी पढ़ेंः 36 MLA के टिकट काटे, तेजस्वी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तेज प्रताप की सीट से किसे बनाया RJD प्रत्याशी?

कुर्ता फाड़ बिलखते हुए तेजस्वी को दिया था शाप

पूर्वी चंपारण की मधुबन सीट पर मदन साह की टिकट की उम्मीद टूटी तो वह लालू यादव के आवास के सामने फूट-फूटकर रोते नजर आए. उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया था और सड़क पर लेट-लेटकर बिलखते दिखे. मदन साह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए. दावा किया कि उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपये मांगे गए थे. पैसे नहीं दिए तो टिकट डॉ. संतोष कुशवाहा को दे दिया गया. सीमांचल में जेडीयू के कद्दावर नेता रहे संतोष कुशवाहा हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए हैं. मदन साह ने तेजस्वी यादव को घमंडी बताते हुए कहा था कि ये नहीं जीतेगा. इसकी सरकार नहीं बनेगी, ये 25 सीटों पर सिमटने वाला है. उन्होंने भी संजय यादव और सुनील पर आरोप लगाए.

रितु जायसवाल का आरोप, गद्दार की बेटी को दिया टिकट

आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता रितु जायसवाल ने भी सीतामढ़ी की परिहार सीट से टिकट की उम्मीद टूटने पर निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया. पार्टी ने उनकी जगह आरजेडी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को टिकट दिया है. रितु जायसवाल ने इसे गद्दारी का इनाम बताया. रितु ने आरोप लगाया कि रामचंद्र पूर्वे ने पिछले चुनाव में आरजेडी के एमएलसी रहते हुए पार्टी से गद्दारी की थी. इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अब पार्टी ने रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट दे दिया है.