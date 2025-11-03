विज्ञापन
नीतू चंद्रा ने बिहार में चुनाव जागरूकता कार्यक्रम में लिया हिस्सा, युवाओं को मतदान के लिए किया प्रेरित

नीतू चंद्रा ने कहा कि मतदान हर किसी की जिम्मेदारी और अधिकार है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार के साथ जाकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें.

  • बिहार चुनाव आयोग की स्वीप आइकन नीतू चंद्रा ने बीडी कॉलेज, पटना में चुनाव जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया
  • प्रिंसिपल मिसेज रत्ना अमृत ने नीतू चंद्रा का स्वागत करते हुए मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया
  • कार्यक्रम में एनसीसी और एनएसएस के छात्र सहित लगभग पांच सौ लोग मौजूद थे और मतदान के महत्व पर चर्चा हुई
पटना:

अभिनेत्री और बिहार चुनाव आयोग की स्वीप आइकन नीतू चंद्रा ने बीडी कॉलेज, पटना में चुनाव जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया. प्रिंसिपल मिसेज रत्ना अमृत के साथ उन्होंने छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया. कार्यक्रम में एनसीसी और एनएसएस के छात्र और लगभग 500 लोग मौजूद थे.

नीतू चंद्रा ने कहा कि मतदान हर किसी की जिम्मेदारी और अधिकार है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार के साथ जाकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें. उन्होंने युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आग्रह किया.

प्रिंसिपल मिसेज रत्ना अमृत ने नीतू चंद्रा का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से छात्रों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. कार्यक्रम का आयोजन बिहार चुनाव आयोग द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना था. नीतू चंद्रा की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया.

Neetu Chandra, Bihar Elections 2025, SVEEP Icon, Voting Awareness, Electoral Participation
