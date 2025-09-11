बिहार चुनाव 2025: जदयू ने केसरिया से शालिनी मिश्रा को फिर बनाया उम्मीदवार

भले ही बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी साफ नहीं हुआ है लेकिन जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. नीतीश कुमार के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने केसरिया क्षेत्र से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी. मोतिहारी के केसरिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने शालिनी मिश्रा को अपना उम्मीदवार बताया.

अशोक चौधरी ने कहा कि यहां से पहले से जदयू की विधायक शालिनी मिश्रा हैं. इस बार भी एनडीए की प्रत्याशी रहेंगी और केसरिया सीट हमलोग जीतेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हम 2010 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं. इससे पहले नीतीश कुमार ने राजपुर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था.

अक्सर चर्चाओं में रही हैं शालिनी मिश्रा

2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू का अपने कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था. उन विधायकों में शालिनी मिश्रा भी शामिल थीं. बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वे कुछ मेहमानों की अगुआई करने गई थीं. 2020 के चुनाव में उनका चुनावी पोस्टर खूब वायरल हुआ था. इसमें उन्होंने नीतीश कुमार की फोटो नहीं लगाई थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई थी. नीतीश कुमार की फोटो पोस्टर से बाहर थी, जबकि वे जदयू की उम्मीदवार थी. 2020 से पहले वे सीपीआई में थीं. उनके पिता भी सीपीआई से तीन बार सांसद रहे, वे केसरिया से विधायक भी रहे थे. शालिनी मिश्रा ने 2020 में राजद के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को 9775 वोट से मात दी थी.