Bihar Election 2025: अजय राय ने कहा कि, "हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं. इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है. राहुल गांधी ने वहां पर यात्रा की है, बिहार की जनता इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी." 

Bihar Election 2025: योगी से यूपी संभल नहीं रहा और बिहार जाकर झूठ बोल रहे हैं, अजय राय ने दिया बड़ा बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है. उन्होंने कहा कि, "उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, जाकर बिहार मे झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे." 

अजय राय ने दावा किया कि बिहार में जितनी हमारी सीटें हैं उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे. 

'चार बर्तन होते हैं वहां पर निश्चित आवाज आती है'

यूपी के बलिया में अजय राय ने कहा, "बिहार मे सिर्फ एक काम हो रहा है. इस सरकार में शराब की तस्करी ये सरकार करा रही है." वहीं, इंडिया गठबंधन मे सीटों को लेकर असंतुष्टि पर कहा कि जहां पर चार लोग होते हैं, आपस में चार बर्तन होते हैं वहां पर निश्चित आवाज आती है. 

'बिहार की जनता नहीं होने देगी वोट चोरी'

अजय राय ने कहा कि, "हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं. इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है. राहुल गांधी ने वहां पर यात्रा की है, बिहार की जनता इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी." 

ओम प्रकाश राजभर को दी यह सलाह

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने पर कहा कि, "ओम प्रकाश राजभर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ाइये, तब जाकर जनता आपको समझेगी. 

सीएम योगी ने क्या दिया था बयान

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरेजडी को आड़े हाथों लिया. सीएम योगी ने कहा कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की है. विकास बनाम बुर्के की शरारत शुरू की गई है.ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है. जब बिहार के नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाया है.

