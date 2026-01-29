विज्ञापन
सेहरा बांधकर मंदिर में इंतज़ार करता रहा दूल्हा, शादी से पहले ही दुल्हन प्रेमी संग फरार

बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र में शादी से पहले दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई. मंदिर में दूल्हा सेहरा बांधकर इंतजार करता रहा, जबकि परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है.

शादी से पहले दुल्हन प्रेमी संग फरार

Love Affair Case Bihar: बांका जिला के शंभुगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार (27 जनवरी) रात्रि को प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिस घर से डोली उठनी थी, वहीं से दुल्हन के फरार होने की खबर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी. एक ओर दूल्हा मंदिर में सेहरा बांधकर सात फेरों का इंतजार करता रहा, तो दूसरी ओर हाथों में मेहंदी रचाए दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.

रस्में शुरू होने से पहले ही दुल्हन लापता 

जानकारी के अनुसार, शंभुगंज की एक युवती की शादी मुंगेर जिले के रघुनाथपुर निवासी अमित कुमार से तय थी. परिजनों ने पूरे उत्साह के साथ शादी की तैयारी की थी और विवाह स्थल के रूप में तारापुर स्थित प्रसिद्ध उल्टा महादेव मंदिर का चयन किया गया था. तय समय पर दूल्हा बारात लेकर मंदिर पहुंच गया, लेकिन शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही दुल्हन के लापता होने की सूचना मिली. बाद में पता चला कि युवती शंभुगंज थाना क्षेत्र के छतहार गांव निवासी अपने प्रेमी विकास कुमार के साथ फरार हो गई है.

अपहरण का आरोप, थाने पहुंचे परिजन

दुल्हन के फरार होने की खबर फैलते ही मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई. दूल्हा पक्ष खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा. युवती के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वे शंभुगंज थाना पहुंचे. परिजनों ने आरोप लगाया कि विकास कुमार ने शादी का झांसा देकर युवती को बहला-फुसलाकर अगवा किया है. इस संबंध में शंभुगंज थाना पुलिस ने बताया, कि फिलहाल परिजनों द्वारा मौखिक सूचना दी गई है. लिखित आवेदन मिलने के बाद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. युवती की बरामदगी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
 

