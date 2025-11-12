नतीजे आने से पहले ही अनंत सिंह के समर्थकों ने किया जीत का ऐलान, 25 हजार लोगों के लिए भोज की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह के समर्थकों ने जीत का दावा ठोक दिया है. जेल में बंद होने के बावजूद अनंत सिंह के समर्थक अब विजय जुलूस और भव्य भोज की तैयारी में जुट गए हैं.

पटना आवास पर 25,000 समर्थकों के लिए तैयारी

पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थक मतगणना से पहले ही उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. उन्होंने जश्न की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. पटना स्थित पोलो रोड पर अनंत सिंह का सरकारी आवास में जश्न की तैयारी है. समर्थकों के अनुसार, लगभग 25,000 से अधिक व्यक्तियों के रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है. समर्थक जोर-शोर से मतदान के आंकड़ों का गुणा-जोड़ कर रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं.

बाहुबली से जेडीयू उम्मीदवार तक का सफर

"हरी अनंत, हरी कथा अनंता" की कहावत के लिए मशहूर पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. उन्होंने मोकामा विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर नामांकन दाखिल किया. पार्टी से सिंबल मिलते ही वह अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के बीच सक्रिय हो गए थे.

प्रचार के दौरान घटना और जेल वापसी

30 अक्टूबर को प्रचार के दौरान टाल में बसावन चक गांव के पास अनंत सिंह और जनसुराज समर्थकों के बीच वाहन साइड करने को लेकर झड़प हो गई थी. इस झड़प के बाद हुई दुलारचंद यादव हत्याकांड में नाम आने के बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा. जेल में होने के बावजूद, उनके समर्थक अब पूरी तरह से जीत को लेकर आशान्वित हैं.

विजय जुलूस की योजना

जीत का प्रमाण पत्र लेने के तुरंत बाद, अनंत सिंह के कार्यकर्ता बाढ़ और मोकामा क्षेत्रों में भव्य विजय जुलूस निकालने की तैयारी में भी लगे हुए हैं. यह उत्साह दिखाता है कि मोकामा की जनता के बीच अनंत सिंह का प्रभाव अभी भी बरकरार है.