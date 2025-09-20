विज्ञापन
जबरिया जोड़ी! राजद संग गठबंधन की मांग लिए तेजस्‍वी की गाड़ी के आगे आए AIMIM कार्यकर्ता, फिर हुआ बवाल

AIMIM कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने उनके नेता अख्तर शहंशाह के साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गए. उन्हें पहले बिरौल अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

जबरिया जोड़ी! राजद संग गठबंधन की मांग लिए तेजस्‍वी की गाड़ी के आगे आए AIMIM कार्यकर्ता, फिर हुआ बवाल
  • बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM महागठबंधन में शामिल होने के लिए तमाम दांव-पेच आजमा रही है.
  • बिहार अधिकार यात्रा के दौरान AIMIM कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के काफिले के आगे आकर शामिल करने की मांग करने लगे.
  • सुरक्षा कर्मियों ने AIMIM कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की जिसमें धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना हुई.
प्रमोद कुमार गुप्‍ता | मुजफ्फरपुर. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्‍कर को प्रशांत किशोर की जनसुराज त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का दावा कर रही है. इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) महागठबंधन में शामिल होने की जुगत में कोई मौका चूकना नहीं चाहती. ओवैसी इसके लिए तेजस्‍वी यादव और लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने की बात कह चुके हैं. वहीं AIMIM कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं और इसके लिए पूरा जोर लगाते भी दिख रहे हैं. लेकिन बिहार अधिकार यात्रा के दौरान सहरसा से समस्‍तीपुर जाने के क्रम में जो दृश्‍य दिखा, वो चौंका देने वाला है. AIMIM कार्यकर्ता, तेजस्‍वी की गाड़ी के आगे आकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे. इस बीच धक्का-मुक्की और मारपीट की बात भी सामने आई है. 

तेजस्‍वी के काफिले के आगे आए AIMIM कार्यकर्ता 

सहरसा से समस्तीपुर के रोसड़ा जाने के क्रम में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला बिरौल पहुंचा, तो AIMIM कार्यकर्ता अख्तर शहंशाह के नेतृत्व में गाड़ी के आगे पहुंचकर नारेबाजी करने लगे. कार्यकर्ताओं की मांग थी कि AIMIM को भी महागठबंधन में शामिल किया जाए. स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की. इस दौरान धक्का-मुक्की और हल्की मारपीट की नौबत भी हो गई.  

कार्यकर्ता हुए घायल, विरोध में सड़क जाम 

घटना के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने बिरौल के कोठी पुल के पास सड़क जाम कर दिया और तेजस्वी यादव के पोस्टर-बैनर फाड़ डाले. AIMIM कार्यकर्ता गुड्डू और अन्‍य कार्यकर्ताओं का आरोप था कि वे सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव नीचे नहीं उतरे और बिना उन लोगों से संवाद किए समस्तीपुर के लिए रवाना हो गए. 

