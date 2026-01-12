दुनिया की पहली 600KM रेंज देने वाली Bike, 10 मिनट में होती है 80% चार्ज, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

फिनलैंड की कंंपनी Verge Motorcycles ने एक कमाल की मोटरसाइकिल पेश की है. यह दुनिया की पहली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है जिसमें ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने CES 2026 में इस बाइक को पेश किया, जो कि न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, बल्कि परफॉर्मेंस, रेंज और चार्जिंग स्पीड के मामले में भी नई मिसाल कायम करती है. इस बाइक का नाम है Verge TS Pro, जो 600 किलोमीटर तक रेंज देती है.

Verge TS Pro की बैटरी

इस बाइक में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से यह ज्यादा सुरक्षित है. इसी के साथ ओवरहीटिंग या थर्मल रनअवे का खतरा काफी कम करती है. अब तक ज्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक्स में लिथियम-आयन या LFP बैटरी का इस्तेमाल होता रहा है, जिनमें लिक्विड या जेल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. लेकिन Verge TS Pro की सॉलिड-स्टेट बैटरी को भविष्य की बैटरी टेक्नोलॉजी माना जा रहा है.

Verge TS Pro की चार्जिंग

इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी चार्जिंग स्पीड है. यह बाइक CCS2 फास्ट-चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 200kW तक की चार्जिंग क्षमता रखती है. सही हाई-पावर चार्जर मिलने पर यह बाइक सिर्फ 10 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. TS Pro दो बैटरी ऑप्शन में आती है. 20.2kWh बैटरी पैक में लगभग 350 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि 33.3kWh बैटरी पैक के साथ यह रेंज 600 किलोमीटर तक जाती है. इसी वजह से यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बन जाती है.

Verge TS Pro की दमदार परफॉर्मेंस

कंपनी का दावा है कि यह बाइक 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 3.5 सेकंड में पकड़ सकती है. इसका वजन करीब 235 किलो है. इसी के साथ Verge TS Pro में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पैकेज दिया गया है. इसमें मल्टी-लेवल रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग, ड्यूल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और चार राइडिंग मोड मिलते हैं. कम्फर्ट के लिए क्रूज़ कंट्रोल और हीटेड ग्रिप्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिससे ठंडे मौसम में भी राइड आसान हो जाती है.

Verge TS Pro की कीमत

Verge TS Pro की कीमत करीब €29,900 यानी लगभग 31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह कीमत Ducati Streetfighter V4 जैसी हाई-परफॉर्मेंस पेट्रोल बाइक्स के बराबर है. अगर यह टेक्नोलॉजी असल दुनिया में भी उतनी ही असरदार साबित होती है, तो Verge TS Pro इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक नया दौर शुरू कर सकती है.