इलेक्ट्रिक रफ्तार से लेकर लग्जरी सेडान तक, 2026 में आ रहीं ये 3 बड़ी कारें

Upcoming Skoda Cars: स्कोडा के फैंस को साल 2026 में कई खुशखबरियां मिलने जा रही हैं. Skoda आपके लिए 2026 में धमाकेदार लाइनअप लेकर आ रही है. हाल ही में लॉन्च हुई Kylaq की सफलता के बाद कंपनी अब भारतीय सड़कों पर अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए तैयार है. जानिए स्कोडा की उन 3 बड़ी कारों के बारे में, जो बहुत जल्द आपके गैरेज की शोभा बढ़ा सकती हैं.

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (जनवरी 2026)

भारत में स्कोडा की सबसे पॉपुलर एसयूवी कुशाक अब एक नए अवतार में आ रही है. इसमें आपको लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. लीक हुई खबरों के अनुसार इसमें पहली बार पिछली सीट पर मसाज फंक्शन और पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल सकता है. साथ ही इसमें पुराना भरोसेमंद 1.0L और 1.5L TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. कीमत की बात करें तो ये ₹11 - 19 लाख के बीच हो सकती है.

यह भी पढ़ें- नए अवतार में आई Bajaj Pulsar 220F, फीचर्स देख फैंस बोले- 'वाह भाई वाह'

स्कोडा एलरोक (फरवरी 2026)

इलेक्ट्रिक कारों के शौकीनों के लिए स्कोडा अपनी पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक एसयूवी एलरोक भारत ला रही है. यह दिखने में मिनी-कोडियाक जैसी है लेकिन इसका डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह 560 किमी तक जा सकती है. यह सीधे तौर पर हुंडई आयोनिक 5 और आने वाली टाटा हैरियर ईवी को टक्कर देगी. इसकी कीमत 50 लाख के पार जा सकती है.

नई स्कोडा सुपर्ब 2026 (फरवरी 2026)

लग्जरी सेडान के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि चौथी जनरेशन की सुपर्ब वापस आ रही है, जिसमें 13-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और मसाज सीट्स मिलेंगी. भारत में इसे 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उतारा जा सकता है. चर्चा है कि इस बार भारत में पहली बार ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल सकता है.