कार से जा रहे हैं शिमला, मनाली तो ये 9 बातें गांठ बांध लें, बर्फ में फंसी गाड़ी तो काम आएंगी

कहीं गाड़ी फिसल रही है...कहीं तेज स्पीड की वजह से आपस में कारें टकरा रही हैं... ऐसा खबरें पहाड़ों के लिए इन दिनों नॉर्मल सी हो गई है. दरअसल पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बर्फ पर फिसलती गाड़ियों के वीडियो की बाढ़ आ गई. वीडियो में गाड़ियां फिसलती हुईं दिखाई दे रही हैं. देखने में भले ही यह मजेदार लगे, लेकिन वास्तव में यह बेहद खतरनाक हो सकता है. तो अगर आप भी बर्फीली सड़कों पर निकलने का प्लान बना रहे हैं, इन सेफ्टी मंत्रों को गांठ बांध लें, नहीं तो आपका एडवेंचर आफत बन सकता है.

स्पीड पर कंट्रोल

स्पीड में गाड़ी चलाना अगर आपको पसंद है तो आपको पहाड़ों पर अपनी आदत बदलनी होगी. तेज स्पीड में गाड़ी चलाने का मतलब है मौत को दावत देना, क्योंकि ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, इसलिए कह सकते हैं कि कछुआ चाल ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है.

टायरों के ट्रैक्शन पर नजर

गाड़ी के टायरों में अच्छी ग्रिप होना बहुत जरूरी है. अगर आपके टायरों की कंडीशन ठीक नहीं है, तो जल्द से जल्द उन्हें बदल लें. स्नो टायर्स के साथ ऑल-सीजन टायर्स बर्फ पर जादू की तरह काम करते हैं.

आराम से ब्रेक अप्लाई करना

बर्फ पर अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी बेकाबू हो सकती है. इसलिए ब्रेक धीरे-धीरे और हल्के प्रेशर के साथ लगाएं. और वहीं, अगर आपकी गाड़ी में ABS है, तो वो आपकी मदद करेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सावधानी रखना बहुत जरूरी है.

दूरी का खास ध्यान

आगे वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाकर रखें. बर्फ पर ब्रेक लगाने पर गाड़ी को रुकने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए अगर आप बहुत पास होंगे, तो टक्कर होनी पक्की है.

विजिबिलिटी के लिए लाइट्स ऑन

बर्फबारी या कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है. अपनी हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स ऑन रखें, जिससे आप दूसरों को दिख सकें और आपको भी सड़क साफ दिखाई दे.

स्टीयरिंग पर फोकस

बर्फ पर गाड़ी चलाते समय पूरा फोकस ड्राइविंग पर होना चाहिए. मोबाइल फोन या दूसरी चीजों को दूर रखना ही बेहतर है.

बर्फ की चैन का करें इस्तेमाल

अगर आप बहुत ज्यादा बर्फीले इलाके में जा रहे हैं, तो टायरों पर स्नो चेन का इस्तेमाल करना समझदारी हो सकता है. यह आपको कमाल की ग्रिप देती है और फिसलने से बचाती है.

गाड़ी का रेगुलर करें चेक-अप

घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी की सर्विस जरूर कराएं. इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, एंटी-फ्रीज और बैटरी की जांच करवा लें. ठंड में गाड़ी की परफॉरमेंस पर असर पड़ता है.

इमरजेंसी किट

गाड़ी में हमेशा एक इमरजेंसी किट रखें, जिसमें टॉर्च, कंबल, फर्स्ट-एड किट, कुछ खाने-पीने का सामान और एक छोटा फावड़ा हो. यह सभी इमरजेंसी कंडीशन में आपकी मदद कर सकते हैं.