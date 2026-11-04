जबरदस्त लुक और 168KM की रेंज! Hero ने पेश की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Vida UBX

Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब-ब्रांड VIDA ने इटली में आयोजित मिलान मोटरसाइकिल शो EICMA 2026) में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल UBX को पेश कर दिया है. कंपनी ने इसे एक "प्रोटो-व्हीकल" और "नियो-नेकेड अर्बन एक्सप्लोरर" (शहरी सड़कों पर घूमने वाली बाइक) के रूप में पेश किया है. ये नई मोटरसाइकिल अपने पुराने UBEX कॉन्सेप्ट मॉडल का ही एक ज्यादा एडवांस अवतार है जो प्रोडक्शन यानी शो-रूम तक पहुंचने के काफी करीब दिखाई देती है.

इससे पहले भारत में पेटेंट फाइलिंग के दौरान लीक हुई तस्वीरों में इस बाइक के स्ट्रीटफाइटर लुक के साथ पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिखाए गए थे, लेकिन इस नए और ताजा UBX प्रोटोटाइप में सोने के पानी जैसी फिनिश वाले अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क्स दिए गए हैं. साथ ही इसमें नए बॉडी पैनल्स और ज्यादा डिटेलिंग वाले पार्ट्स जोड़े गए हैं. बाइक में एक घुमावदार सिल्वर-फिनिश वाला स्विंगआर्म दिया गया है जो इसके लुक को काफी प्रीमियम बनाता है. लीक हुई तस्वीरों में इस बाइक पर UBX 06 और UBX 06 Pro के स्टिकर्स भी देखे जा सकते हैं.

VIDA में UBX नेकेड-बाइक प्रोफाइल

डिजाइन की बात करें तो VIDA UBX नेकेड-बाइक प्रोफाइल के साथ आती है, जिसमें कॉम्पैक्ट फ्रंट लुक, ऊपर की तरफ उठा हुआ पिछला हिस्सा और खुला हुआ फ्रेम नजर आता है. इसके रेड कलर के ऊपरी बॉडीवर्क पर बड़े अक्षरों में VIDA लिखा है, जबकि ग्रे रंग के साइड पैनल्स पर बेहद खूबसूरत ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसके फ्रंट में एक अनोखे रोशनी वाले आउटलाइन के बीचों-बीच सेंट्रल प्रोजेक्टर लैंप दिया गया है. इसका नुकीला हेडलाइट हाउसिंग आगे की तरफ एक छोटी चोंच जैसा दिखता है, जो इसे ट्रेडिशनल रोडस्टर बाइकों से बिल्कुल अलग और नया चेहरा देता है. बाइक में एक लंबी सिंगल-पीस सीट दी गई है जिसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए थोड़ा उठा हुआ हिस्सा और दो हिस्सों में बंटे ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं. इसके अलावा बाइक में हैंडगार्ड्स, रेगुलर मिरर्स, अलग इंडिकेटर्स और पीछे के पहिये पर लगा नंबर प्लेट होल्डर इसके लुक को और ज्यादा व्यावहारिक बनाते हैं. इसके पेट्रोल टैंक की जगह पर चाबी से खुलने वाला एक लॉक दिया गया है जिस पर "वॉल्ट ओपन" लिखा है, जो यह इशारा करता है कि यहां सामान रखने के लिए एक सुरक्षित कंपार्टमेंट (ग्लवबॉक्स) दिया जा सकता है.

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रेंज और परफॉर्मेंस की ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है सामने

बाइक के बीच और निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा फिन्ड एन्क्लोजर दिया गया है. इसके साइड पैनल्स पर "एयर डक्ट" लिखा है, जिससे पता चलता है कि एयरफ्लो मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर इसका डिजाइन तैयार किया गया है. स्विंगआर्म के पास इसकी मोटर असेंबली को साफ देखा जा सकता है, जो चेन ड्राइव के जरिए पीछे के पहिये को पावर भेजती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी बैटरी क्षमता, मोटर आउटपुट, कूलिंग सिस्टम या चार्जिंग तकनीक का कोई खुलासा नहीं किया है, इसलिए केवल इसके बड़े साइज को देखकर इसकी रेंज या परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी.

चेसिस और हार्डवेयर की बात करें तो इसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन और रोड-ओरिएंटेड टायर्स के साथ बेहद खूबसूरत अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके लाल और काले रंग के व्हील्स का कॉम्बिनेशन इसके बॉडी कलर से मैच करता है. ब्रेकिंग के लिए इसके दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और आगे के पहिये पर ABS टोन रिंग भी साफ दिखाई देती है, हालांकि, इसके पूरे ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन्स का आना अभी बाकी है. बाइक के निचले हिस्से में बेली पैन और रियर टायर हगर भी दिया गया है.

इस बाइक में एक बड़ी कलरफुल डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जो स्पीड, बैटरी चार्ज, बची हुई संभावित रेंज और कस्टम 2 सेटिंग जैसी जानकारियां दिखाती है. इसके हैंडलबार पर मोड बदलने का बटन, पार्किंग कंट्रोल और क्रूज-कंट्रोल जैसे बटन्स भी दिए गए हैं. सबसे दिलचस्प बात है कि इस स्क्रीन पर 80% बैटरी चार्ज होने पर 134 किमी की रेंज दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि फुल चार्ज होने पर यह बाइक लगभग 168 किमी की रेंज दे सकती है. भारतीय बाजार में इस धांसू इलेक्ट्रिक बाइक को साल 2027 के दौरान कभी भी लॉन्च किया जा सकता है.

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