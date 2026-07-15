विज्ञापन
विशेष लिंक

Libra Horoscope 15 July 2026: दशम भाव का मजबूत चंद्रमा दिलाएगा नौकरी में बड़ा प्रमोशन और बिजनेस में बढ़ेगी साख

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए आज कर्म भाव का चंद्रमा करियर में बड़ी पहचान और पद-प्रतिष्ठा लेकर आया है. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय बेहद शुभ है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Libra Horoscope 15 July 2026: दशम भाव का मजबूत चंद्रमा दिलाएगा नौकरी में बड़ा प्रमोशन और बिजनेस में बढ़ेगी साख
तुला राशि: मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करने और श्रीसूक्त का पाठ करने से चमकेगी व्यापारिक किस्मत

Libra Horoscope Today 15 July, Tula Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से दशम भाव में रहेगा. यह गोचर कर्म, प्रतिष्ठा, career और सामाजिक सम्मान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा. आज आपके द्वारा किए गए प्रयासों को उचित दिशा मिलने की संभावना है. लंबे समय से जिस कार्य को लेकर आप निरंतर मेहनत कर रहे थे, उसमें सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे.

करियर और व्यापार

जिम्मेदारियों को निभाने की आपकी क्षमता लोगों का विश्वास बढ़ाएगी. कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपकी संतुलित सोच उन्हें अवसर में बदल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के योग हैं. पदोन्नति की चर्चा भी हो सकती है. व्यापारियों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

परिवार में सहयोग और अपनापन बना रहेगा. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बन सकता है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ेगा. मित्रों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है. आय के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा. किसी पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलने की उम्मीद बन सकती है. यदि संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई निर्णय लेना है तो दस्तावेजों की जांच सावधानी से करें. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान बनाए रखना चाहिए.

उपाय: मां लक्ष्मी के सामने सुगंधित इत्र अर्पित कर श्रीसूक्त का पाठ करें. किसी जरूरतमंद महिला को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Libra Horoscope, Libra Astrology, Tula Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com