Sagittarius Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 : पैसों को लेकर रहें सावधान, पुरानी बात कर सकती है परेशान

Sagittarius Horoscope Today 12 August 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए गहराई से जुड़े मामलों, जिम्मेदारियों और अंदरूनी परिवर्तन को समझने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होकर आपके जीवन के उन पहलुओं को सक्रिय कर रहा है, जिन पर आप अक्सर खुलकर ध्यान नहीं देते. सुबह के समय आप किसी पुराने निर्णय या स्थिति को लेकर विचारमग्न रह सकते हैं. यह आत्ममंथन आपको आगे की दिशा तय करने में मदद करेगा.

कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी जटिल काम का सामना करना पड़ सकता है. यह कार्य समय और धैर्य दोनों की मांग करेगा. किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ आर्थिक या जिम्मेदारी से जुड़ा मुद्दा सामने आ सकता है, जिसे सुलझाने के लिए स्पष्टता जरूरी होगी. आज जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. धन से जुड़ी योजनाओं में सावधानी बरतें और किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें. आज आपके भीतर बदलाव की इच्छा प्रबल हो सकती है. आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे-धीरे ही आगे बढ़ेगी. निजी संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन साथ ही कुछ छिपी हुई बातें भी सामने आ सकती हैं, जो आपको असहज कर सकती हैं.

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. विशेष रूप से पेट या हार्मोन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा. मानसिक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं. किसी बात को लेकर अत्यधिक शंका कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. हर स्थिति को संतुलित दृष्टिकोण से देखना आवश्यक होगा. आपके भीतर गहराई से सोचने और समझने की क्षमता आज मजबूत रहेगी, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगी.



उपाय: पीले चावल का दान करें. गुरु मंत्र का जप करें. किसी धार्मिक स्थल पर दीपक जलाएं.

शुभ रंग: हल्का पीला.