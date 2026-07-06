Aaj Ka Rashifal 6 July 2026: आज सितारों की चाल में एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटित हो रही है. आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा आज दो अलग-अलग राशियों का भ्रमण कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सुबह 10 बजे तक चंद्रमा नवाचार, सामाजिक चेतना और भविष्य की सोच के प्रतीक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो दिन के पूर्वार्ध में सामाजिक संपर्कों, नई योजनाओं को गति देने और सामूहिक प्रयासों के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार करेंगे.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

जैसे ही घड़ी की सुई सुबह 10 बजे का संकेत देगी, चंद्रमा भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और असीमित करुणा की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे. यह खगोलीय गोचर समूचे वातावरण में एक संवेदनशील और चिंतनशील ऊर्जा का संचार करेगा. आपके कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक, इस बदलाव का गहरा प्रभाव पड़ेगा. जहां नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पूर्वार्ध नई संपर्कों और सक्रियता के लिए अनुकूल है, वहीं दोपहर बाद का समय आत्मचिंतन, सतर्कता और सोच-समझकर निर्णय लेने की मांग करेगा.

आज का दैनिक राशिफल

आज हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक के संपूर्ण राशिफल का सटीक विवरण देंगे. क्या आज का दिन आपके करियर में कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा या प्रेम संबंधों में कोई नई गहराई जोड़ेगा. वित्तीय निवेश से लेकर पारिवारिक सामंजस्य तक, आज के दिन से जुड़ी हर अपडेट और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ बने रहें. आइए जानते हैं कि आज के सितारे आपके जीवन की दिशा को लेकर क्या खास संकेत लेकर आए हैं.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...