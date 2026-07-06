Aaj Ka Rashifal 6 July 2026: आज सितारों की चाल में एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटित हो रही है. आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा आज दो अलग-अलग राशियों का भ्रमण कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सुबह 10 बजे तक चंद्रमा नवाचार, सामाजिक चेतना और भविष्य की सोच के प्रतीक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो दिन के पूर्वार्ध में सामाजिक संपर्कों, नई योजनाओं को गति देने और सामूहिक प्रयासों के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार करेंगे.
पढ़ें मेष से मीन तक का हाल
जैसे ही घड़ी की सुई सुबह 10 बजे का संकेत देगी, चंद्रमा भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और असीमित करुणा की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे. यह खगोलीय गोचर समूचे वातावरण में एक संवेदनशील और चिंतनशील ऊर्जा का संचार करेगा. आपके कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक, इस बदलाव का गहरा प्रभाव पड़ेगा. जहां नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पूर्वार्ध नई संपर्कों और सक्रियता के लिए अनुकूल है, वहीं दोपहर बाद का समय आत्मचिंतन, सतर्कता और सोच-समझकर निर्णय लेने की मांग करेगा.
आज का दैनिक राशिफल
आज हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक के संपूर्ण राशिफल का सटीक विवरण देंगे. क्या आज का दिन आपके करियर में कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा या प्रेम संबंधों में कोई नई गहराई जोड़ेगा. वित्तीय निवेश से लेकर पारिवारिक सामंजस्य तक, आज के दिन से जुड़ी हर अपडेट और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ बने रहें. आइए जानते हैं कि आज के सितारे आपके जीवन की दिशा को लेकर क्या खास संकेत लेकर आए हैं.
मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...
Horoscope 6 July 2026:(मेष) सामाजिक संपर्कों से लाभ
आज सुबह का समय आपके लिए बेहद उत्साहजनक और लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा के एकादश भाव में विराजमान होने के कारण आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क करने का शानदार अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सही दिशा मिलेगी और किसी मित्र या सहकर्मी से प्राप्त सुझाव आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे. आज आप पाएंगे कि सामूहिक प्रयासों से काम को पूरा करना आपके लिए अधिक आसान हो गया है. सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहना आज आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखने से आपको लोगों का समर्थन प्राप्त होगा. जोश और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आज का दिन आपके संपर्कों को और अधिक मजबूत बनाने का है.
Aaj Ka Rashifal:राहुकाल और दिशाशूल की सावधानी
शुभ समय के साथ-साथ अशुभ समय का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है. राहुकाल सुबह 07 बजकर 13 मिनट से 08 बजकर 57 मिनट तक, गुलिक काल दोपहर 2 बजकर 11 मिनट से 3 बजकर 55 मिनट तक और यमगंड काल सुबह 10 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. इन समय अवधियों के दौरान नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना गया है. इसके अलावा, सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होने के कारण इस दिशा में यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है. यदि यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो कुछ अचूक ज्योतिषीय उपायों का पालन करना चाहिए ताकि यात्रा सुरक्षित और सफल हो सके. किसी भी कार्य को करने से पहले पंचांग की सावधानीपूर्वक जांच करना ही बुद्धिमानी है, जिससे अनचाही बाधाओं से बचा जा सकता है.
Aaj ka Rashifal 6 July 2026:अभिजित मुहूर्त का शुभ फल
दिन का सबसे शुभ समय अभिजित मुहूर्त होता है, जो सोमवार को दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. इस दौरान राहुकाल या अन्य किसी अशुभ प्रभाव की चिंता किए बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा या व्यापारिक सौदा शुरू किया जा सकता है. यह समय किसी भी शुभ कार्य को पूर्णता प्रदान करने वाला माना जाता है और इसे सभी दोषों से मुक्त माना गया है. यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी योजना या नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह मुहूर्त आपके लिए सबसे बेहतर है. अभिजित मुहूर्त की शक्ति इतनी अधिक होती है कि इसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देता है. धैर्य और संयम के साथ इस समय का चयन करना हमें जीवन में आने वाली कई अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखता है.
Aaj 6 July 2026 Ka Rashifal:सौभाग्य और प्रीति योग की महत्ता
6 जुलाई 2026 को पंचांग के अनुसार सौभाग्य योग और प्रीति योग प्रभावी रहेंगे, जो कार्यों में शुभता लाने के लिए जाने जाते हैं. ये योग विशेष रूप से नए कार्यों की शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए अनुकूल माने गए हैं. इन योगों की उपस्थिति के कारण दिन की सकारात्मकता में काफी वृद्धि होती है और किसी भी कार्य में बाधा आने की संभावना बहुत कम हो जाती है. सौभाग्य योग का प्रभाव सफलता और मान-सम्मान में वृद्धि करता है, जबकि प्रीति योग आपसी संबंधों में मिठास और प्रेम बढ़ाता है. इन योगों का उपयोग करके हम अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी शुभ कार्य को इन योगों के दौरान शुरू करना दोगुना फलदायी माना जाता है, इसलिए इन विशेष मुहूर्तों का पूरा लाभ उठाना समझदारी का काम है.
6 July 2026 Rashifal:नक्षत्रों का प्रभाव और गोचर
नक्षत्रों की चाल दिन भर के कार्यों को प्रभावित करती है. चंद्रमा दोपहर 4 बजकर 07 मिनट तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में स्थित रहेगा और इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा. वहीं, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे. नक्षत्रों का यह परिवर्तन दैनिक गतिविधियों के लिए विशेष ऊर्जा प्रदान करता है और विभिन्न कार्यों में सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है. नक्षत्रों की यह स्थिति मानसिक और शारीरिक स्तर पर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाती है. जब चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है, तो उस दौरान किए गए कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. नक्षत्रों का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि किस समय कौन सा कार्य करना सबसे अधिक फायदेमंद होगा. अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए नक्षत्रों की चाल पर नजर रखना सदैव लाभकारी सिद्ध होता है.
Astrology LIVE:सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्र स्थिति
इस दिन सूर्योदय सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 12 मिनट पर संपन्न होगा. सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित काल-गणना का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू पर पड़ता है. चंद्रमा की स्थिति पर नजर डालें तो रात 10 बजकर 24 मिनट पर चंद्रोदय होगा और दोपहर 12 बजकर 02 मिनट पर चन्द्रास्त का समय निर्धारित है. ग्रहों के गोचर में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. सूर्य की यह स्थिति कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा और स्थिरता लाने में सहायक होती है. ग्रहों का यह परिवर्तन न केवल प्रकृति के चक्र को प्रभावित करता है, बल्कि मानव जीवन की गतिविधियों पर भी अपना गहरा असर छोड़ता है. समय के इन बदलावों को समझकर हम अपनी कार्ययोजना को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं.
Rashifal 6 July 2026:अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त का समय
दिन की शुरुआत में शुभ समय का लाभ उठाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. पंचांग के अनुसार, सोमवार को अमृत काल सुबह 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर 8 बजकर 56 मिनट तक बना रहेगा. यह अमृत काल का समय किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए बेहद ऊर्जावान माना जाता है. इसके अतिरिक्त, आध्यात्मिक साधना और योग के लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, जो सुबह 4 बजकर 14 मिनट से 5 बजकर 2 मिनट तक रहेगा. इन समय अवधियों में किए गए कार्य, ध्यान और पूजा-पाठ न केवल मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत करना स्वास्थ्य और मन की एकाग्रता के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है. जो लोग अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हैं, उन्हें इन मुहूर्तों का लाभ जरूर उठाना चाहिए.
Rashifal Today Live:स्वास्थ्य और जीवनशैली में बदलाव
आज का दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और अनुशासन अपनाने का है. चंद्रमा की चाल हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रही है, इसलिए खान-पान में सात्विकता बनाए रखना जरूरी है. दोपहर बाद का समय पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देने की मांग कर रहा है, इसलिए भारी भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी का सेवन करें. अपनी जीवनशैली में नियमित व्यायाम को शामिल करना आज आपको दिन भर सक्रिय रखने में मदद करेगा. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे सही आदतों से ही सुरक्षित रखा जा सकता है. शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लें और डिजिटल स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें. आज का अनुशासन आपको भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच तैयार करेगा.
Daily Horoscope Live:आत्मिक शांति और ध्यान का अभ्यास
व्यस्त दिनचर्या के बीच खुद के लिए समय निकालना आज के दिन अत्यंत आवश्यक है. मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अंतर्मुखी और शांत रहने की प्रेरणा दे रहा है. आज के दिन ध्यान, योग या प्राणायाम का अभ्यास करना आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगा. मौन रहने से मन की उलझनें सुलझती हैं और नए विचारों को जन्म मिलता है. यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो प्रकृति के पास या किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाएगा. आज के दिन की ऊर्जा आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने का अवसर दे रही है, इसलिए एकांत में बिताया गया समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.
Astrology Live Updates:दान और परोपकार का महत्व
सोमवार का दिन धर्म और कर्म के कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. आषाढ़ मास की इस पवित्र तिथि पर किसी जरूरतमंद की सहायता करना या अन्न दान करना आत्मिक संतोष प्रदान करता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करना चंद्रमा को मजबूत करता है और मन में स्थिरता लाता है. परोपकार की भावना न केवल दूसरों के जीवन में खुशियां लाती है, बल्कि स्वयं के व्यक्तित्व में भी सकारात्मकता का संचार करती है. आज के दिन छोटी-छोटी मदद भी बड़े पुण्य का फल दे सकती है. अपने सामर्थ्य के अनुसार किए गए शुभ कार्य भविष्य में आने वाली समस्याओं को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं. दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो मानसिक शांति के लिए अनिवार्य है.
Horoscope 6 July 2026:आषाढ़ मास और षष्ठी तिथि का महत्व
6 जुलाई 2026 सोमवार का दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शुरू हो रहा है. यह तिथि दोपहर 1 बजकर 47 मिनट तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ हो जाएगा. हिंदू पंचांग में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व होता है और षष्ठी तिथि को विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है. जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करने से विशेष मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है. इस दिन की गई पूजा-अर्चना भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाली मानी गई है. पूरे विधि-विधान से शिव जी की आराधना करना इस दिन के लिए सबसे उत्तम उपाय है, जिससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.