Aaj Ka Rashifal 2 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का संदेश लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे कर्म, लक्ष्य और व्यावहारिक सोच को विशेष बल मिलेगा. ऐसे में भावनाओं के बजाय तर्क और योजनाबद्ध तरीके से लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं.
पढ़ें मेष से मीन तक का हाल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपनी कार्यकुशलता, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी निभाने का अच्छा अवसर रहेगा, जबकि व्यापारियों को नए अनुबंध, पुराने संपर्कों को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का मौका मिल सकता है. कई राशियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार, रुका हुआ धन मिलने या आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, वहीं कुछ जातकों को खर्च और निवेश के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पारिवारिक जीवन में संवाद, धैर्य और संतुलित व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी दिनचर्या, खानपान और पर्याप्त आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.
आज का दैनिक राशिफल
कुल मिलाकर आज का दिन जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लेने, मेहनत पर भरोसा रखने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.
मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...
Aaj ka Rashifal 29 June 2026:(वृषभ राशि) आज की सलाह और शुभ संकेत
आज का दिन धैर्य, सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का है. भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन भी जरूरी रहेगा. करियर और कारोबार में मिले नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा. यदि कोई नया अवसर सामने आए तो पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ आगे बढ़ें. दिन के अंत तक कोई अच्छी खबर या उपलब्धि आपका मन प्रसन्न कर सकती है. आज आपका धैर्य, विवेक और निरंतर प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा.
Aaj Ka Rashifal:(वृषभ राशि) स्वास्थ्य रहेगा सामान्य, दिनचर्या रखें संतुलित
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा. पाचन तंत्र और हड्डियों से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित भोजन करना और पर्याप्त पानी पीना जरूरी रहेगा. बाहर का तला-भुना भोजन कम करें और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें. यदि लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं तो शरीर को थोड़ा आराम भी दें. सुबह की सैर, योग और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते उनका समाधान करना बेहतर रहेगा.
Horoscope 2 July 2026:(वृषभ राशि) शिक्षा और यात्रा के लिए अनुकूल रहेगा दिन
आज का दिन विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए उत्साहवर्धक रह सकता है. नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलेगा. यदि विदेश में पढ़ाई, नौकरी या किसी प्रशिक्षण से जुड़ी योजना बना रहे हैं तो सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं. कार्य से जुड़ी यात्रा के योग भी बन रहे हैं और ये यात्राएं भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दिखा सकता है. आज अपने कौशल को बेहतर बनाने की दिशा में किया गया प्रयास आने वाले समय में सफलता का कारण बन सकता है. सीखने की इच्छा और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.
Aaj 2 July 2026 Ka Rashifal:(वृषभ राशि) परिवार में मिलेगा सहयोग और खुशियां
पारिवारिक जीवन में आज सुखद वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी रिश्तों में विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है. अपनों का सहयोग आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों प्रदान करेगा.
2 July 2026 Rashifal:(वृषभ राशि) कारोबार में बनेंगे विस्तार के योग
व्यापार करने वाले वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. किसी दूरस्थ स्थान या पुराने व्यापारिक संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. यदि कारोबार का विस्तार करने या किसी नई योजना पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज उसकी रूपरेखा तैयार की जा सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती दिखाई देगी और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा. धैर्य और दूरदर्शिता के साथ लिए गए फैसले आने वाले समय में अच्छा आर्थिक लाभ दिला सकते हैं.
Astrology LIVE:(वृषभ राशि) भाग्य का साथ देगा, करियर में मिलेंगे नए अवसर
आज वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलने के संकेत हैं. चंद्रमा का नवम भाव में गोचर शिक्षा, यात्रा, करियर और भविष्य की योजनाओं को मजबूती देगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं. यदि किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. शिक्षा, बैंकिंग, प्रबंधन, विदेश या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आज आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले भविष्य में सफलता की मजबूत नींव रख सकते हैं. अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखें और अवसरों का सही समय पर लाभ उठाने का प्रयास करें.
Rashifal Today Live:(मेष राशि) आज की सलाह और शुभ संकेत
आज का दिन अनुशासन, मेहनत और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और समर्पण भविष्य की सफलता की मजबूत नींव रख सकते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करें. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और केवल भरोसेमंद योजनाओं पर ही विश्वास करें. परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा और हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास देगा. यदि कोई नया अवसर सामने आए तो उसे पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ स्वीकार करें. दिन के अंत तक कोई सकारात्मक समाचार या नई उपलब्धि आपका उत्साह बढ़ा सकती है. आज आपका धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा.
Rashifal 2 July 2026:(मेष राशि) स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपने शरीर को पर्याप्त आराम देने की जरूरत होगी. लगातार काम करने से थकान और मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा विश्राम जरूर करें. लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करने से बचें और हल्की स्ट्रेचिंग करते रहें. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित दिनचर्या आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. यदि लंबे समय से किसी छोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आज उस पर ध्यान देना उचित रहेगा. सुबह की सैर, योग या हल्का व्यायाम मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से लाभ देगा. सकारात्मक सोच और संतुलित जीवनशैली आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाए रखेगी.
Daily Horoscope Live:(मेष राशि) परिवार और रिश्तों में बनाए रखें सामंजस्य
पारिवारिक जीवन में आज जिम्मेदारियों का भार थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी से हर स्थिति संभल जाएगी. घर के किसी सदस्य को आपके सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी धैर्य और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी रहेगा. यदि किसी करीबी से मतभेद चल रहा है तो आज बातचीत के जरिए उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके हित में रहेगा.
Astrology Live Updates:(मेष राशि) कारोबार और आर्थिक स्थिति में मिलेगा संतुलन
व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का रहेगा. किसी नए सौदे या अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें. पुराने ग्राहकों या व्यापारिक संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है और लंबे समय से रुका हुआ कोई भुगतान भी प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. यदि किसी नई योजना में धन लगाने का विचार है तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा. आज आपकी दूरदर्शिता और समझदारी आर्थिक मामलों में लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
Horoscope 2 July 2026:(मेष राशि) करियर में बढ़ेगा दबाव, लेकिन मेहनत दिलाएगी बड़ी सफलता
आज मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र काफी व्यस्त रहने वाला है. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर आपके करियर और जिम्मेदारियों को प्रमुखता देगा, जिससे काम का दबाव पहले से अधिक महसूस हो सकता है. हालांकि आपकी मेहनत, अनुशासन और समय पर लिए गए निर्णय आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन और कार्यशैली का बारीकी से मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें. सरकारी, प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. यदि पदोन्नति, नई नौकरी या करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो आज किए गए प्रयास भविष्य में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं. धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सबसे लाभदायक रहेगा.
Aaj ka Rashifal 2 July 2026:राहुकाल और दिशाशूल का रखें ध्यान
आज शुभ मुहूर्त के साथ कुछ ऐसे समय भी रहेंगे, जिनमें नए कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है. यदि किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं, तो इन समयों का ध्यान जरूर रखें.
- राहुकाल: दोपहर 2:10 बजे से 3:54 बजे तक.
- गुलिक काल: सुबह 8:57 बजे से 10:41 बजे तक.
- यमगंड काल: सुबह 5:28 बजे से 7:12 बजे तक.
- दिशाशूल: आज दक्षिण दिशा में रहेगा.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार राहुकाल, गुलिक काल और यमगंड के दौरान नए कार्य, यात्रा या निवेश की शुरुआत करने से बचना चाहिए. वहीं यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो, तो पारंपरिक उपाय करने के बाद ही यात्रा शुरू करना शुभ माना जाता है. समय का ध्यान रखते हुए किया गया कार्य सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है.
Aaj 2 July 2026 Ka Rashifal:आज के योग का प्रभाव
2 जुलाई 2026 को दिन की शुरुआत वैधृति योग के साथ होगी, जो सुबह 11:09 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसके बाद विषकुंभ योग शुरू हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग-अलग योग व्यक्ति के कार्यों और निर्णयों पर अलग प्रभाव डालते हैं. वैधृति योग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है, जबकि विषकुंभ योग में धैर्य और संयम के साथ किए गए कार्य बेहतर परिणाम दे सकते हैं. यदि आप आज किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ समय का चयन करना अधिक लाभकारी रहेगा. दिनभर सकारात्मक सोच बनाए रखना और बिना जल्दबाजी के निर्णय लेना सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है. धार्मिक कार्य, जप, दान और पूजा-पाठ के लिए भी आज का दिन शुभ माना गया है.
2 July 2026 Rashifal:ग्रहों और नक्षत्रों की चाल
आज का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पंचांग के अनुसार सूर्य पूरे दिन मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. चंद्रमा पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और बाद में श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और सफलता का प्रतीक माना जाता है, वहीं श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सीखने और संवाद क्षमता को मजबूत करता है. ग्रहों की यह स्थिति आज कई लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहने और सोच-समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं, उनके लिए आज धैर्य और अनुशासन बनाए रखना लाभदायक रहेगा. धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए भी यह ग्रह स्थिति शुभ मानी गई है.
Astrology LIVE:आज किन बातों का रखें विशेष ध्यान
आज का पंचांग इस बात का संकेत देता है कि दिनभर धैर्य, अनुशासन और सही समय का ध्यान रखना आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी रहेगा. यदि किसी नए कार्य, निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त का चयन करना बेहतर रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ फलदायी माना जाता है. वहीं अनावश्यक विवाद, जल्दबाजी और बिना योजना के लिए गए फैसलों से बचने की सलाह दी जाती है. आज ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कर्म, सकारात्मक सोच और संयम के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रही है. यदि आप पूरे दिन समय, अनुशासन और विवेक का पालन करते हैं तो कई कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं और मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा. धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन आत्मचिंतन, शुभ कार्यों की शुरुआत और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए अनुकूल माना गया है.
Rashifal 2 July 2026:क्यों जरूरी है पंचांग देखना?
सनातन परंपरा में पंचांग को समय और ग्रहों की चाल का दर्पण माना गया है. तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी के आधार पर शुभ और अशुभ समय का निर्धारण किया जाता है. यही वजह है कि विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, निवेश, व्यवसाय की शुरुआत और धार्मिक अनुष्ठानों से पहले पंचांग देखने की परंपरा आज भी कायम है. माना जाता है कि शुभ समय में शुरू किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक रहती है. हालांकि पंचांग मार्गदर्शन का माध्यम है, इसलिए इसके साथ अपनी समझ, तैयारी और सही निर्णय को भी समान महत्व देना चाहिए.
Rashifal Today Live:सूर्योदय और चंद्रोदय का समय
पंचांग के अनुसार 2 जुलाई 2026, गुरुवार को सुबह 5:49 बजे सूर्योदय होगा, जबकि शाम 7:12 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं चंद्रोदय रात 9:11 बजे और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 8:26 बजे होगा. ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय और चंद्रोदय का समय धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत, पूजा और दैनिक शुभ कार्यों के लिए विशेष महत्व रखता है. कई लोग इन्हीं समयों के अनुसार अपनी दिनचर्या और पूजा का निर्धारण करते हैं. यदि आप आज कोई धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो इन समयों का ध्यान रखना लाभदायक रहेगा.
Daily Horoscope Live:आज के शुभ मुहूर्त
आज का दिन कई शुभ मुहूर्तों से युक्त रहेगा, इसलिए धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए समय का सही चुनाव करना लाभदायक साबित हो सकता है. गुरुवार को अमृत काल रात 12:21 बजे से अगली सुबह 2:06 बजे तक रहेगा, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके अलावा सुबह 4:13 बजे से 5:01 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. यह समय ध्यान, जप, योग, पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. वहीं दोपहर 12:04 बजे से 12:57 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान बिना किसी विशेष मुहूर्त की चिंता किए महत्वपूर्ण कार्य, व्यापार, निवेश, नई शुरुआत या पूजा की जा सकती है. यदि किसी कारण से अन्य शुभ समय उपलब्ध न हो, तो अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता है.
Astrology Live Updates:द्वितीया तिथि का महत्व
2 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9:38 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी. सनातन धर्म में आषाढ़ मास को भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियमपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. द्वितीया तिथि भी शुभ कार्यों, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यदि आप आज किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या घर में पूजा-पाठ करने की योजना बना रहे हैं, तो पंचांग में बताए गए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें. इस दिन संयम, सेवा और सकारात्मक सोच के साथ किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं.
Horoscope 2 July 2026:आज का पंचांग 2 जुलाई 2026
हिंदू धर्म में पंचांग केवल तिथि और वार बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे दिनभर की शुभ और अशुभ गतिविधियों का मार्गदर्शक भी माना जाता है. किसी भी नए कार्य, पूजा, यात्रा, निवेश या मांगलिक कार्य की शुरुआत से पहले पंचांग देखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. 2 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन भी कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है. आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे अनुशासन, धैर्य और कर्मप्रधान सोच को बल मिलेगा. वहीं सूर्य मिथुन राशि में स्थित रहेंगे. आज वैधृति योग के बाद विषकुंभ योग का निर्माण होगा, जबकि ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त जैसे कई शुभ समय भी उपलब्ध रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं आज के पंचांग में कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.