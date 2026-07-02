Aaj Ka Rashifal 2 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का संदेश लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे कर्म, लक्ष्य और व्यावहारिक सोच को विशेष बल मिलेगा. ऐसे में भावनाओं के बजाय तर्क और योजनाबद्ध तरीके से लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपनी कार्यकुशलता, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी निभाने का अच्छा अवसर रहेगा, जबकि व्यापारियों को नए अनुबंध, पुराने संपर्कों को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का मौका मिल सकता है. कई राशियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार, रुका हुआ धन मिलने या आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, वहीं कुछ जातकों को खर्च और निवेश के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पारिवारिक जीवन में संवाद, धैर्य और संतुलित व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी दिनचर्या, खानपान और पर्याप्त आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

आज का दैनिक राशिफल

कुल मिलाकर आज का दिन जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लेने, मेहनत पर भरोसा रखने और दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...