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Pisces Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 : हुनर दिखाने का मिलेगा मौका, प्यार और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Pisces Horoscope Today 12 August 2026, Meen Rashifal : आज आप अपने काम को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे. आपकी सोच में नवीनता रहेगी, जिससे आप दूसरों से अलग पहचान बना सकते हैं. आज आपका मन भावनात्मक रूप से खुला रहेगा. आप अपने करीबियों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहेंगे.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 : हुनर दिखाने का मिलेगा मौका, प्यार और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास
Pisces Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 12 August 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता, भावनात्मक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत रुचियों को महत्व देने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होकर आपके मन को हल्का और कल्पनाशील बनाएगा. सुबह के समय आप किसी रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा.

कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे. आपकी सोच में नवीनता रहेगी, जिससे आप दूसरों से अलग पहचान बना सकते हैं. हालांकि, अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी होगा, नहीं तो गलतफहमी की स्थिति बन सकती है.

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी शौक या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. आज आपका मन भावनात्मक रूप से खुला रहेगा. आप अपने करीबियों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहेंगे. यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है, लेकिन अति-भावुकता से बचना भी जरूरी होगा.

स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लेना आवश्यक होगा. अपनी कल्पनाओं में खोकर व्यावहारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं. यह प्रवृत्ति आपके काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. आपके भीतर रचनात्मकता और संवेदनशीलता का जो मेल आज दिखाई देगा, वह आपको अपने जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगा.


उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें. पीले फल का दान करें. किसी बच्चे को मिठाई खिलाएं.
शुभ रंग: हल्का पीला.
 

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