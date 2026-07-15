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Aquarius Horoscope 15 July 2026: शत्रुओं पर मिलेगी बड़ी विजय, पुराने पेमेंट्स मिलने से मिलेगी राहत

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षमता और अनुशासन को बढ़ाने वाला है. रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी और पुराना कर्ज कम होगा.

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Aquarius Horoscope 15 July 2026: शत्रुओं पर मिलेगी बड़ी विजय, पुराने पेमेंट्स मिलने से मिलेगी राहत
कुंभ राशि: शिव जी का जलाभिषेक करने और सफेद चंदन का तिलक लगाने से मानसिक शांति बनी रहेगी

Capricorn Horoscope Today 15 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर करने से कुंभ राशि के लिए दैनिक जीवन में व्यवस्था, जिम्मेदारियों और कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान देने का समय रहेगा. यह गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा, जिसके कारण अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. सकारात्मक सोच से आप छोटी परेशानियों पर विजय पाएंगे.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण की सराहना कर सकते हैं. यदि किसी परियोजना में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, तो आज समाधान मिलने की संभावना बनेगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों को कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखना लाभ देगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य से अधिक सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा और कई पुराने विषयों पर सकारात्मक बातचीत हो सकती है. अविवाहित जातकों को धैर्य रखना चाहिए. मित्रों से उपयोगी सलाह मिल सकती है, जिससे किसी उलझन का समाधान आसान होगा. सामाजिक स्तर पर आपकी विनम्रता लोगों को प्रभावित करेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक सिद्ध होगा. नियमित आय बनी रहने से मानसिक संतोष मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति से राहत मिल सकती है. आज दिखावे पर धन खर्च करने के बजाय आवश्यक जरूरतों को प्राथमिकता देना अधिक लाभकारी रहेगा.

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और सफेद चंदन का तिलक लगाकर ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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