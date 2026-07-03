विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj ka Rashifal 3 July 2026: संपर्कों का सहयोग बढ़ाएगा करियर और कारोबार, पढ़ें आज का राशिफल

आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे नवाचार, दूरदर्शिता और सामाजिक सोच की ऊर्जा प्रभावी रहेगी. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.

Read Time: 11 mins
trusted source trusted source
Share
Aaj ka Rashifal 3 July 2026: संपर्कों का सहयोग बढ़ाएगा करियर और कारोबार, पढ़ें आज का राशिफल
3 जुलाई 2026 का राशिफल: नई सोच और संपर्क दिलाएंगे सफलता.

Aaj ka Rashifal 3 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए नवाचार, सामाजिक सक्रियता और भविष्य की योजनाओं की ऊर्जा से भरपूर रहेगा, क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे. कुंभ राशि अपने स्वभाव से नई सोच, मौलिकता, सामाजिक चेतना और दूरदृष्टि का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण प्रगतिशील, विचारशील और संपर्क-केंद्रित बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज परंपरागत सोच से हटकर नए दृष्टिकोण अपनाएंगे और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से लाभ उठाने में सक्षम होंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज टीमवर्क, नेटवर्किंग और अपनी मौलिक सोच का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए ग्राहक, नए बाजार और विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: नए विचार और सामाजिक संपर्क लाएंगे लाभ, आर्थिक मोर्चे पर मिलेंगे अच्छे संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे जिससे नए विचारों, सामाजिक संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और मित्रों से सहायता मिलने के संकेत हैं और किसी महत्वपूर्ण परियोजना में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है. नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जबकि व्यापारियों को नए ग्राहकों या संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से आय के नए स्रोतों पर विचार बन सकता है और पुराने निवेशों से संबंधित अच्छी सूचना भी प्राप्त हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है. मौसम के प्रभाव से सिरदर्द या आंखों में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं इसलिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी होगा.

2. वृषभ राशि: करियर और प्रतिष्ठा में आएगा निखार, लंबित कार्यों में मिलेगी गति

Latest and Breaking News on NDTV

आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे जिससे कर्मक्षेत्र और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके कार्यों पर रहेगी इसलिए हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाना लाभदायक रहेगा. नौकरी की तलाश में लगे जातकों को किसी परिचित के माध्यम से अवसर प्राप्त हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे दिखाई देने लगेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है लेकिन किसी बड़े निवेश का निर्णय सोच-समझकर लें. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भविष्य की योजनाएं स्पष्ट करेगी. लगातार काम के दबाव से थकान या पीठ दर्द महसूस हो सकता है.

3. मिथुन राशि: भाग्य और ज्ञान के क्षेत्र में खुलेंगे नए द्वार, व्यापार में मिलेंगे नए बाजार

Latest and Breaking News on NDTV

आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे भाग्य, ज्ञान, यात्रा और विस्तार से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावट महसूस हो रही थी उनमें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रोजेक्ट में अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी विचारों को महत्व दे सकते हैं. व्यापारियों के लिए ऑनलाइन व्यवसाय, शिक्षा, सलाहकार सेवा या मीडिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में नौकरी करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि या किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति हो सकती है. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी. त्वचा की संवेदनशीलता या एलर्जी जैसी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

4. कर्क राशि: परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन का समय, रुके हुए भुगतान मिलने के संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे परिवर्तन, संसाधनों के प्रबंधन और महत्वपूर्ण निर्णयों का समय आ सकता है. उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिलेगी जिन्हें लंबे समय से टाला जा रहा था. नौकरीपेशा जातकों को गोपनीयता और सूझबूझ वाले कार्य सौंपे जा सकते हैं और सरकारी, बैंकिंग, बीमा या शोध क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए साझेदारी वाले व्यवसाय में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं और किसी रुके हुए भुगतान की प्राप्ति भी संभव है. आर्थिक दृष्टि से अचानक मिलने वाला धन भविष्य की किसी योजना में निवेश के लिए प्रेरित कर सकता है. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सहयोग बढ़ेगा और बुजुर्ग सदस्य की सलाह लाभकारी सिद्ध हो सकती है. पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को हल्के में न लें.

5. सिंह राशि: साझेदारी और संवाद से मिलेगा लाभ, प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि

Latest and Breaking News on NDTV

आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे संबंधों, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मामले प्रमुख रहेंगे. अकेले करने में कठिन लग रहे कार्य किसी योग्य व्यक्ति के सहयोग से सरल हो सकते हैं. ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, कानून, जनसंपर्क या परामर्श से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए नए अनुबंध, व्यावसायिक समझौते या सहयोगी परियोजनाओं पर बातचीत आगे बढ़ सकती है और पुराने ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण लाभकारी रहेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह धन प्रबंधन में मददगार सिद्ध हो सकती है. पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और यदि किसी रिश्ते में दूरी थी तो उसे दूर करने का यह अनुकूल समय है. गर्मी और उमस के कारण पर्याप्त पानी पीना और शारीरिक गतिविधि बनाए रखना जरूरी होगा.

6. कन्या राशि: कार्यशैली और अनुशासन से मिलेगी सफलता, लंबित वित्तीय मामलों में होगी प्रगति

Latest and Breaking News on NDTV

आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में गोचर करेंगे जिससे कार्यशैली, अनुशासन और दैनिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. आपकी सूक्ष्म दृष्टि और व्यावहारिक सोच कई जटिल परिस्थितियों को सरल बना सकती है. तकनीकी क्षेत्र, लेखांकन, विश्लेषण, स्वास्थ्य सेवा या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को अपने संचालन तंत्र में सुधार करने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने से लाभ प्राप्त हो सकता है. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास सफल रहेगा और किसी लंबित वित्तीय मामले में प्रगति होने के संकेत दिखाई देते हैं. पारिवारिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा और वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा रिश्तों को मजबूत करेगा. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करने से शरीर में जकड़न बढ़ सकती है इसलिए बीच-बीच में आराम लें.

7. तुला राशि: रचनात्मकता और आत्मविश्वास में होगी वृद्धि, सामाजिक जीवन रहेगा सक्रिय

Latest and Breaking News on NDTV

आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. विचारों में नवीनता आएगी और अपनी प्रतिभा को सामने लाने तथा नए लोगों से जुड़ने का यह अनुकूल समय है. कला, लेखन, शिक्षा, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष प्रेरणा मिल सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने और सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यमों से लाभ प्राप्त करने का यह उचित समय है. आर्थिक मामलों में आय के नियमित स्रोतों से लाभ मिलेगा और कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मित्र से अचानक संपर्क हो सकता है और यदि किसी संबंध में दूरी आ गई थी तो बातचीत से उसे सुधारने का अवसर मिलेगा. गर्मी के कारण थकावट या निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त पानी और ताजे फलों का सेवन करें.

8. वृश्चिक राशि: घर और परिवार को मिलेगी प्राथमिकता, दीर्घकालिक बचत पर दें ध्यान

Latest and Breaking News on NDTV

आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे घर, परिवार और आंतरिक संतुलन से जुड़े विषय प्रमुखता पाएंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में धैर्य और रणनीति सबसे बड़ी ताकत साबित होगी और वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली की सराहना कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए कर्मचारियों, स्टॉक प्रबंधन या संचालन से जुड़े मामलों में सुधार के प्रयास लाभदायक सिद्ध होंगे. आर्थिक दृष्टि से आय सामान्य रूप से चलती रहेगी लेकिन घर या संपत्ति से जुड़े कुछ आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में कोई करीबी मित्र किसी महत्वपूर्ण समस्या में सहयोग दे सकता है और परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ समय बिताना मानसिक संतोष देगा. सुबह की सैर, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

9. धनु राशि: संवाद और साहस से बनेंगे नए अवसर, व्यापार में मिलेगी अच्छी प्रतिक्रिया

Latest and Breaking News on NDTV

आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे संवाद, संपर्क और नई जानकारियों के द्वार खुलेंगे. लंबे समय से जिस कार्य को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे उसे आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं. मीडिया, संचार, सेल्स, शिक्षण, लेखन या यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम सकारात्मक परिणाम दे सकता है और छोटे व्यापारियों को स्थानीय स्तर पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी. आर्थिक मामलों में आय के नए अवसर बन सकते हैं और किसी पुराने निवेश या लंबित भुगतान से जुड़ी सकारात्मक सूचना भी मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों और करीबी संबंधियों के साथ संवाद बढ़ सकता है और मित्रों की सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उपयोगी साबित हो सकती है. अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें और सुबह की ताजी हवा में टहलना उत्साह बनाए रखेगा.

10. मकर राशि: संसाधन प्रबंधन और दूरदर्शिता से मिलेगी सफलता, पुराने ग्राहकों से बड़े ऑर्डर के संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे संसाधनों, आत्ममूल्य और व्यावहारिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. आपकी गंभीर सोच और दूरदर्शिता कई मामलों में दूसरों से आगे रख सकती है. नौकरीपेशा जातकों को अपनी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाने के कारण सम्मान मिल सकता है और किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन करियर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है. व्यापारियों के लिए किसी पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है और विस्तार की योजना से पहले वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करना अधिक लाभकारी रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आय के स्रोतों को व्यवस्थित करने की दिशा में उठाए गए कदम सफलता दिला सकते हैं. पारिवारिक जीवन में घर के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है और आपकी सलाह को लोग महत्व देंगे. लगातार काम करने की प्रवृत्ति थकान बढ़ा सकती है इसलिए पर्याप्त नींद लेना उतना ही आवश्यक होगा जितना कार्य करना.

11. कुंभ राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का दिन, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता अत्यधिक सक्रिय रहेंगे. लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने का मन बनेगा और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे. नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में भूमिका बढ़ सकती है और पदोन्नति या अतिरिक्त जिम्मेदारी से संबंधित सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझकर बनाई गई रणनीति लाभ दे सकती है और तकनीक, ऑनलाइन सेवाओं या परामर्श क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष प्रगति के संकेत मिलेंगे. आर्थिक मामलों में आय के नए अवसरों पर विचार होगा और किसी पुराने वित्तीय मामले में भी प्रगति संभव है. पारिवारिक जीवन में आपकी राय को महत्व मिलेगा और किसी पुराने दोस्त से अचानक संपर्क होने के योग हैं. सर्द-गर्म की समस्या या गले में खराश से बचने के लिए सावधानी रखें.

12. मीन राशि: आत्ममंथन और आंतरिक तैयारी का समय, गोपनीय कार्यों में मिलेगी सफलता

Latest and Breaking News on NDTV

आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्ममंथन, योजना निर्माण और आंतरिक संतुलन का समय आएगा. बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा परिस्थितियों का गहराई से निरीक्षण करना पसंद करेंगे. नौकरीपेशा जातकों को पर्दे के पीछे रहकर किए गए कार्यों का लाभ मिलने की संभावना है और शोध, लेखन, स्वास्थ्य सेवा या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा. व्यापारियों के लिए विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े व्यापारिक संपर्कों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में धन के आगमन और व्यय दोनों पर नजर बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने में सफलता मिल सकती है. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और घर के बुजुर्गों का अनुभव किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मार्गदर्शन देगा. अत्यधिक मीठे या तले हुए भोजन से बचना उचित रहेगा और हल्की वॉक तथा प्राणायाम से शरीर को सक्रिय रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Daily Astrology, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com