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Aaj ka Rashifal 14 July 2026: भावनात्मक मजबूती और सफलता का दिन

आज शाम 7 बजे चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. इससे कुछ राशियों को करियर और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह है.

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Aaj ka Rashifal 14 July 2026: भावनात्मक मजबूती और सफलता का दिन
धन और भावनात्मक मजबूती के शुभ संकेत.

Aaj ka Rashifal 14 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष खगोलीय संयोग लेकर आया है क्योंकि आज चंद्रमा दो राशियों में भ्रमण करेंगे. शाम 7 बजे तक चंद्रमा संवाद कौशल, जिज्ञासा और नवीन विचारों के प्रतीक मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे दिन के पूर्वार्ध में सक्रियता, तेज निर्णय और कार्यों में गति का वातावरण प्रबल रहेगा. शाम 7 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा भावनात्मक गहराई, पारिवारिक प्रेम और करुणा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, समूचे वातावरण में एक शांत, संवेदनशील और आत्मीय ऊर्जा का संचार होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए सुबह का समय अपनी संवाद क्षमता और मौलिक सोच का प्रदर्शन करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए शाम के बाद का समय पारिवारिक योजनाओं और भावनात्मक संबंधों को प्रगाढ़ करने का उपयुक्त अवसर होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: सुबह संवाद और सक्रियता का बोलबाला, शाम बाद घर परिवार पर केंद्रित होगा ध्यान

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आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन दो भिन्न ऊर्जाओं में बंटा रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे सक्रियता, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की गति बढ़ी रहेगी. किसी महत्वपूर्ण बैठक या व्यावसायिक बातचीत में वाणी प्रभावशाली साबित हो सकती है और छोटी दूरी की यात्रा सकारात्मक परिणाम दे सकती है. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे जिससे परिवार और निजी जीवन की ओर ध्यान अधिक केंद्रित होगा. माता-पिता की सलाह किसी महत्वपूर्ण विषय में लाभदायक सिद्ध हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा और पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है लेकिन भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और शाम का समय पारिवारिक सुकून देने वाला रहेगा.

2. वृषभ राशि: सुबह धन और योजनाओं पर रहेगा फोकस, शाम बाद भाई-बहनों से बढ़ेगा जुड़ाव

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक सोच और भावनात्मक संतुलन का सुंदर मेल देखने को मिलेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे जिससे धन, संसाधनों और महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है और नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे जिससे संवाद शैली अधिक मधुर होगी और मित्रों या भाई बहनों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के योग बनेंगे. आर्थिक मामलों में किसी पुराने भुगतान के मिलने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास और समझ मजबूत होगी और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

3. मिथुन राशि: सुबह आत्मविश्वास चरम पर, शाम बाद आर्थिक योजनाओं पर देना होगा ध्यान

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन के पहले भाग में चंद्रमा प्रथम भाव में रहेंगे जिससे व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और बात प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा और संचार से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष रूप से सकारात्मक रह सकता है. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे जिससे खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा मिलेगी. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा लाभदायक रहेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है और किसी पुराने प्रयास का लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन का दूसरा भाग पुनरावृत्ति और नई रणनीति बनाने के लिए उपयोगी रहेगा.

4. कर्क राशि: सुबह आत्मविश्लेषण का समय, शाम बाद आत्मबल और ऊर्जा में होगा उछाल

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण से आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे परिस्थितियों का आकलन करने और अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने का समय मिलेगा. कार्यक्षेत्र में योजना को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना उचित रहेगा. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे जिससे आत्मबल और मानसिक ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके कार्यों को नई गति मिल सकती है और सामाजिक स्तर पर उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिलेंगे और प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए शाम का समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

5. सिंह राशि: सुबह नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन, शाम बाद पारिवारिक भावनाओं पर रहेगा जोर

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मप्रदर्शन और भावनात्मक संतुलन दोनों स्तरों पर बदलाव का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे जिससे नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और किसी टीम प्रोजेक्ट में भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. व्यापारियों के लिए नए सौदे बनने की संभावना प्रबल होगी. शाम के बाद चंद्रमा द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे जिससे मन थोड़ा संवेदनशील और आत्ममंथन की स्थिति में आ सकता है. घर के किसी सदस्य की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित रहेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आर्थिक दृष्टि से आय स्थिर रहेगी लेकिन अचानक घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक दबाव और थकान को नजरअंदाज न करें.

6. कन्या राशि: सुबह अनुशासन और मेहनत का समय, शाम बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मानसिक स्थिरता की परीक्षा होगी. शाम 7 बजे तक चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जिससे काम में विवरणों पर ध्यान देने की आदत लाभ देगी और वरिष्ठों की नजर आपके काम पर बनी रहेगी. व्यापारियों को ग्राहकों की मांग के अनुसार रणनीति बदलनी पड़ सकती है. शाम के बाद चंद्रमा एकादश भाव में प्रवेश करेंगे जिससे घर के किसी सदस्य की चिंता या जिम्मेदारी बढ़ सकती है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी जिसमें आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों का दबाव बढ़ सकता है. थकान और मानसिक दबाव से बचने के लिए काम के बीच-बीच में विश्राम लेना उपयोगी रहेगा.

7. तुला राशि: सुबह संवाद कौशल से बनेगी मजबूत पहचान, शाम बाद घरेलू शांति और सहयोग

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आज तुला राशि के जातकों के लिए मानसिक संतुलन, संबंधों की स्पष्टता और संवाद कौशल को मजबूत करने वाला दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे वाणी और समझाने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. किसी मीटिंग में आपकी राय को महत्व मिल सकता है और व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनने की संभावना बन सकती है. शाम के बाद चंद्रमा दशम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे घर-परिवार और भावनात्मक मामलों पर ध्यान अधिक केंद्रित हो सकता है. माता-पिता या परिवार के बड़े सदस्यों से मार्गदर्शन मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है और किसी पुराने रुके हुए धन के मिलने की संभावना बन रही है. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी इसलिए बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचना लाभदायक होगा.

8. वृश्चिक राशि: सुबह आत्मविश्लेषण और सतर्कता जरूरी, शाम बाद परिवार में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण, निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण को मजबूत करने वाला दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होगी. व्यापारियों को दस्तावेजों और लेन-देन में विशेष सतर्कता रखनी होगी. शाम के बाद चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे मानसिक स्थिरता और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रह सकती है और जोखिम वाले निवेश से बचना उचित रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन को नई शांति का अनुभव होगा.

9. धनु राशि: सुबह साझेदारी में आएगी मजबूती, शाम बाद कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

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आज धनु राशि के जातकों के लिए साझेदारी, निर्णय क्षमता और संबंधों में संतुलन लाने वाला दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत भविष्य की दिशा बदल सकती है. व्यापारियों को नए समझौते या प्रस्ताव मिल सकते हैं लेकिन हर निर्णय को सावधानी से परखना आवश्यक रहेगा. शाम के बाद चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे कार्यभार और जिम्मेदारियों की ओर ध्यान बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ धैर्य रखने से स्थितियां बेहतर होंगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है और किसी पुराने लेनदेन से राहत मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग संवाद और अध्ययन के लिए अनुकूल रहेगा.

10. मकर राशि: सुबह कार्यक्षमता और अनुशासन का दिन, शाम बाद घरेलू मामले लेंगे प्राथमिकता

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आज मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षमता, जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेंगे जिससे कार्यस्थल पर तेजी से बदलती परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारी काम की गुणवत्ता को नोटिस कर सकते हैं और व्यापारियों के लिए अचानक कोई अवसर सामने आ सकता है. शाम के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे मन भावुक होकर घरेलू मामलों की ओर केंद्रित होगा. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक राहत देगा और घर के वातावरण में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी और किसी पुराने प्रयास का आंशिक लाभ मिल सकता है. काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना लाभदायक रहेगा.

11. कुंभ राशि: सुबह रचनात्मकता और नई योजनाएं, शाम बाद परिवार में मिलेगी भावनात्मक गर्माहट

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए विचारों की तेजी और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन बनाने का दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे किसी टीम प्रोजेक्ट में आपकी राय को विशेष महत्व मिल सकता है और तकनीकी, मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े जातकों के लिए समय अधिक लाभदायक रह सकता है. शाम के बाद चंद्रमा षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे परिवार और निजी जीवन की ओर ध्यान बढ़ जाएगा. माता-पिता या घर के बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है और किसी पुराने प्रयास या रुके हुए धन से लाभ मिलने की संभावना बन रही है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और पर्याप्त नींद तथा हल्का भोजन मानसिक संतुलन बनाए रखेगा.

12. मीन राशि: सुबह सोच-समझकर लेने होंगे निर्णय, शाम बाद परिवार में बनेगा सकारात्मक माहौल

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आज मीन राशि के जातकों के लिए भावनात्मक संतुलन, पारिवारिक जुड़ाव और आत्मचिंतन को मजबूत करने वाला दिन रहेगा. शाम 7 बजे तक चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र में किसी भी जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा और व्यापारियों को दस्तावेजों और लेन-देन में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. शाम के बाद चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे मन अधिक शांत और पारिवारिक मामलों की ओर केंद्रित होगा. घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और माता-पिता या बुजुर्गों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा और किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. विद्यार्थियों के लिए शाम का समय एकाग्रता बढ़ाने और शांत वातावरण में अध्ययन करने के लिए अनुकूल रहेगा.

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