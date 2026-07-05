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Aaj ka Rashifal 5 July 2026: नई सोच, नए अवसर और लाभ का दिन

आज चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे नवाचार, दूरदर्शिता और सामाजिक सोच को बल मिलेगा. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर, व्यवसाय और आर्थिक मामलों में प्रगति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

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Aaj ka Rashifal 5 July 2026: नई सोच, नए अवसर और लाभ का दिन
5 जुलाई 2026 का राशिफल: रचनात्मक ऊर्जा से खुलेंगे सफलता के नए रास्ते.

Aaj ka Rashifal 5 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए नई संभावनाओं, सामाजिक संपर्कों और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देने वाला रहेगा क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचरण करेंगे. कुंभ राशि नवाचार, सामाजिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके प्रभाव से आज लोग नए विचारों को अपनाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित होंगे. इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को टीमवर्क, नेटवर्किंग और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिल सकते हैं, जबकि व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों, व्यावसायिक संपर्कों और विस्तार योजनाओं पर कार्य करने का अनुकूल समय रहेगा. 

1. मेष राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा लाभ, आय के नए स्रोत बनने के संकेत

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे जिससे सामाजिक क्षेत्र, नई योजनाओं और भविष्य से जुड़ी आकांक्षाएं विशेष रूप से सक्रिय होंगी. मित्रों, सहयोगियों और समूह गतिविधियों से लाभ मिलने की संभावना है और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों को टीम के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोतों की दिशा में संकेत हैं और पुराने अटके हुए भुगतान मिलने की भी संभावना बन रही है. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा और प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी. त्वचा की संवेदनशीलता, हल्की एलर्जी या आंखों में जलन जैसी समस्याओं से सावधान रहें.

2. वृषभ राशि: कर्मक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, अनुशासन और समय प्रबंधन बनेगी ताकत

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे जिससे कर्मक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां प्रमुखता से सामने आएंगी. जो लोग लंबे समय से उचित परिणाम पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें धीरे-धीरे सफलता के संकेत मिलने लगेंगे. कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आ सकता है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापारियों को ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को समझकर नई रणनीति अपनाने से लाभ बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और किसी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी का योग बन सकता है. पारिवारिक जीवन में घर के बड़े सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा और जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बन सकती है. देर रात तक जागने की आदत से बचें क्योंकि नींद की कमी कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है.

3. मिथुन राशि: ज्ञान के खुलेंगे नए द्वार, व्यापार में दूरस्थ अवसरों से मिलेगा लाभ

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे विस्तार, ज्ञान और नए अनुभवों के द्वार खुलेंगे. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य अचानक गति पकड़ सकता है और किसी बैठक, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में विचारों को महत्व मिल सकता है. व्यापारियों को दूरस्थ क्षेत्रों या नए ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में कोई अनुभवी व्यक्ति ऐसी सलाह दे सकता है जो भविष्य में बड़ा लाभ दिलाने वाली साबित हो. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा और अविवाहित लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से परिचय मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है. लंबे समय तक वाहन चलाने वाले जातक गर्दन और कंधों की देखभाल पर विशेष ध्यान दें.

4. कर्क राशि: आत्मपरिवर्तन और गहन चिंतन का समय, आर्थिक मामलों में बनाए रखें सतर्कता

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मपरिवर्तन, गहराई से विचार करने और जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर गोपनीय योजनाओं या विशेष परियोजनाओं में भागीदारी मिल सकती है और शोध, वित्त, बीमा, परामर्श या विश्लेषण से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा और अचानक लाभ के किसी अवसर का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की चिंता दूर होने से राहत महसूस होगी और प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी. पेट और पाचन से जुड़ी असुविधाओं को नजरअंदाज न करें और भोजन के निश्चित समय का पालन करना लाभदायक रहेगा.

5. सिंह राशि: संबंधों और साझेदारी से मिलेगी सफलता, नेतृत्व क्षमता करेगी प्रभावित

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे संबंधों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों का क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय होगा. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या व्यावसायिक साझेदार के साथ मतभेद हैं तो बातचीत से समाधान निकल सकता है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा का अवसर मिल सकता है और नेतृत्व क्षमता व आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे. व्यापारियों के लिए संयुक्त परियोजनाओं या नए समझौतों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से किसी पुराने संपर्क से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है और निवेश संबंधी मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं को समझने के प्रयास से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. धूप में अधिक समय बिताने वाले जातक शरीर में जल की कमी न होने दें.

6. कन्या राशि: दैनिक कार्यों में अनुशासन से मिलेगी सफलता, पुराने निवेश देंगे सकारात्मक संकेत

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में गोचर करेंगे जिससे दैनिक कार्यों, अनुशासन और जीवनशैली में सुधार का अवसर मिलेगा. आपकी सूक्ष्म दृष्टि और व्यवस्थित कार्यशैली प्रशंसा दिला सकती है और नौकरीपेशा जातकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में उन्नति का आधार बन सकती हैं. व्यापारियों को गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आर्थिक मामलों में नियमित बचत और योजनाबद्ध खर्च भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक होंगे और किसी पुराने निवेश से धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं. पारिवारिक जीवन में परिवार के बुजुर्गों का अनुभव मार्गदर्शक सिद्ध होगा. पाचन क्रिया को संतुलित रखने के लिए भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन लाभदायक रहेगा.

7. तुला राशि: रचनात्मकता का दिन, प्रेम और परिवार में रहेगा आनंद

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे रचनात्मकता, आत्मअभिव्यक्ति और व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करने का समय आएगा. कला, लेखन, डिजाइन, शिक्षा, मीडिया या किसी सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपनी योग्यता दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र में टीम के बीच आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बन सकती है और व्यापारियों को ग्राहकों की पसंद और बाजार की नई मांगों को समझने से लाभ होगा. आर्थिक दृष्टि से किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से राहत मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में घर में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में रोमांस और आत्मीयता बढ़ेगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ कुछ यादगार पल बिताने का अवसर मिल सकता है. शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए पसंदीदा शारीरिक गतिविधि अपनाएं.

8. वृश्चिक राशि: घरेलू जीवन और आंतरिक भावनाओं को मिलेगी प्राथमिकता, सावधानी से लें निर्णय

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे घरेलू जीवन, आंतरिक भावनाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े विषय प्रमुखता पाएंगे. कार्यक्षेत्र में धैर्य और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकते. नौकरीपेशा जातकों को कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में भूमि, भवन या गृह सज्जा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं जो भविष्य में उपयोगी सिद्ध होंगे. पारिवारिक जीवन में माता-पिता या वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से भावनात्मक संतुलन मिलेगा और अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करना संबंधों को मजबूत बनाएगा. शरीर को शीतल रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन लाभकारी रहेगा.

9. धनु राशि: संचार और जिज्ञासा का दिन, विपणन और डिजिटल माध्यमों से मिलेगा लाभ

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे विचारों के आदान-प्रदान, संचार कौशल और नई जानकारियों का क्षेत्र सक्रिय होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्टवादिता और दूरदर्शी सोच लोगों को प्रभावित करेगी और आपका सुझाव किसी जटिल समस्या का समाधान बन सकता है. व्यापारियों के लिए विपणन, प्रचार या डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे लाभ मिलकर संतोषजनक स्थिति बना सकते हैं और किसी पुराने संपर्क के माध्यम से लाभदायक अवसर प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों या रिश्तेदारों के साथ संपर्क बढ़ सकता है और प्रेम संबंधों में उत्साह और सहजता बनी रहेगी. तुलसी, अदरक और शहद से बने पेय का सीमित सेवन मौसमजनित समस्याओं से बचाव में सहायक हो सकता है.

10. मकर राशि: धन और संसाधन प्रबंधन का दिन, किसी पद या परियोजना में बढ़ सकता है नाम

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे धन, संसाधनों और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुखता पाएंगे. आर्थिक लक्ष्यों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिक गंभीरता से विचार होगा. वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं और यदि किसी पद, परियोजना या विशेष अवसर के लिए नाम विचाराधीन है तो परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे सकती हैं. व्यापारियों को नकदी प्रवाह और लेखा-जोखा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. आर्थिक दृष्टि से सावधानीपूर्वक लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है और किसी मूल्यवान वस्तु की खरीद या निवेश संबंधी चर्चा भी संभव है. पारिवारिक जीवन में घर के किसी सदस्य की उपलब्धि गर्व का अनुभव कराएगी और अविवाहित लोगों को ऐसा परिचय मिल सकता है जो भविष्य में महत्वपूर्ण रूप ले सके. अधिक काम के कारण थकावट से बचने के लिए कैल्शियम और खनिज तत्वों से भरपूर भोजन को प्राथमिकता दें.

11. कुंभ राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आएगा निखार, नई जिम्मेदारियां लाएंगी नई पहचान

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निर्णयों को नई दिशा मिलेगी. जिन विषयों को लेकर लंबे समय से मन में असमंजस था उनमें स्पष्टता आने लगेगी. तकनीक, अनुसंधान, शिक्षा, सामाजिक कार्य या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है और मौलिक सोच की सराहना होगी. व्यापारियों के लिए नए प्रयोगों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसी बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. पारिवारिक जीवन में घर के लोग आपकी सलाह को गंभीरता से सुन सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक खुलापन बढ़ेगा. अधिक कैफीनयुक्त पेय पदार्थों का सेवन कम करना बेहतर रहेगा और खुली हवा में समय बिताना लाभकारी होगा.

12. मीन राशि: आत्मचिंतन और आंतरिक तैयारी का समय, गोपनीय कार्यों में मिलेगी सफलता

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता और आंतरिक तैयारी का समय आएगा. अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए यह समय उपयोगी रहेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए पर्दे के पीछे रहकर किए गए कार्यों का प्रभाव भविष्य में स्पष्ट रूप से सामने आएगा और चिकित्सा, परामर्श, शोध या आध्यात्मिक सेवाओं से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है. व्यापारियों के लिए किसी पुराने आर्थिक मामले का समाधान मिलने की संभावना भी बन सकती है. पारिवारिक जीवन में परिवार के किसी सदस्य को आपकी समझ और सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है और प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास महत्वपूर्ण रहेंगे. अनियमित दिनचर्या से थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है इसलिए सोने और जागने का निश्चित समय तय करना लाभकारी रहेगा.

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