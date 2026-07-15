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Aaj ka Rashifal 15 July 2026: भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सहयोग से मिलेगा लाभ

आज चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे. इससे कुछ राशियों को करियर और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

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Aaj ka Rashifal 15 July 2026: भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सहयोग से मिलेगा लाभ
भाग्य, प्रगति और खुशहाली का दिन.

Aaj ka Rashifal 15 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए भावनात्मक गहराई, पारिवारिक जुड़ाव और आत्मीय ऊर्जा से भरपूर रहेगा क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेंगे. कर्क राशि अपने स्वभाव से पारिवारिक प्रेम, संवेदनशीलता, मानसिक शांति और करुणा का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण शांत, आत्मीय और भावनात्मक रूप से समृद्ध बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज परिवार और अपनों के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखेंगे और जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों पर गंभीरता से विचार करेंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी कार्यनिष्ठा, जिम्मेदारी और टीमवर्क का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए पुराने ग्राहकों से संबंध प्रगाढ़ करने और नए अनुबंधों को आगे बढ़ाने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: घर-परिवार को मिलेगी प्राथमिकता, संपत्ति से जुड़े मामलों में आएगी प्रगति

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे घर-परिवार, मानसिक शांति और भावनात्मक पक्ष अधिक सक्रिय होंगे. घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है और संपत्ति या वाहन से जुड़े रुके कार्यों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. कार्यस्थल पर व्यवहार और समझदारी की सराहना होगी और नई नौकरी की तलाश में लगे जातकों को किसी परिचित के माध्यम से अच्छी सूचना मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता रिश्ते को मजबूत बनाएगी और शाम के समय किसी प्रिय व्यक्ति से हुई बातचीत आत्मविश्वास बढ़ाएगी.

2. वृषभ राशि: साहस और आत्मविश्वास में होगी वृद्धि, भाई-बहनों के साथ बढ़ेगी मधुरता

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे जिससे साहस, संचार और नई योजनाओं में तेजी आने की संभावना बनेगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और सहकर्मी सुझावों को महत्व देंगे. व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे और ऑनलाइन व्यवसाय में नए ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होती दिखाई देगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपकी सकारात्मक सोच कई नए अवसरों के द्वार खोल सकती है.

3. मिथुन राशि: वाणी का बढ़ेगा प्रभाव, परिवार की जरूरतों पर होगा विशेष ध्यान

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे जिससे धन, वाणी और पारिवारिक संबंधों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. सोच-समझकर बोले गए शब्द आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अनुभव का लाभ मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण बैठक में तैयारी सफलता दिला सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा और नए ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी. आर्थिक दृष्टि से बचत की दिशा में उठाया गया कदम भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा. प्रेम जीवन में विश्वास और सम्मान का भाव बढ़ेगा और शाम का समय परिवार के साथ हंसी-खुशी बिताने का अवसर देगा.

4. कर्क राशि: आत्मविश्वास में उछाल, करियर में मिलेंगे नए अवसर और सामाजिक सम्मान

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए समय अनुकूल रहेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा और किसी महत्वपूर्ण सौदे पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त आय का कोई नया माध्यम सामने आ सकता है. पारिवारिक जीवन में माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा और घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. सामाजिक जीवन में सम्मान बढ़ेगा.

5. सिंह राशि: आत्मचिंतन और योजना निर्माण का दिन, विदेश संबंधी कार्यों में मिलेंगे अच्छे संकेत

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्मचिंतन, खर्च और आध्यात्मिक झुकाव पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख आज के निर्णयों को सही दिशा देगी. नौकरीपेशा जातकों को गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है. विदेश से जुड़े कार्यों, ऑनलाइन व्यवसाय या आयात-निर्यात के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में खर्च और आय के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण रहेगा और यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार था तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए संवाद को महत्व दें.

6. कन्या राशि: लाभ और नई उपलब्धियों का दिन, रुका हुआ भुगतान मिलने के बनेंगे योग

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे जिससे लाभ, इच्छापूर्ति, मित्रों के सहयोग और नई उपलब्धियों के संकेत मिलेंगे. जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट थी उनमें गति दिखाई दे सकती है. वरिष्ठ अधिकारी अनुशासन और समर्पण की सराहना कर सकते हैं और व्यापारियों के लिए ग्राहकों का दायरा बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से किसी रुके हुए भुगतान के मिलने से राहत मिल सकती है और यदि बचत योजना बनाना चाहते हैं तो आज लिया गया निर्णय शुभ रहेगा. पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा और मित्रों के साथ मुलाकात या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

7. तुला राशि: करियर में प्रतिष्ठा का उफान, पदोन्नति की चर्चा होने के मिलेंगे संकेत

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जिससे कर्म, प्रतिष्ठा और करियर में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. लंबे समय से जिस कार्य में मेहनत कर रहे थे उसमें सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के योग हैं और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की चर्चा भी हो सकती है. व्यापारियों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है और किसी पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलने की उम्मीद बन सकती है. परिवार में घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बन सकता है.

8. वृश्चिक राशि: भाग्य और ज्ञान के खुलेंगे नए द्वार, वरिष्ठ का मार्गदर्शन होगा विशेष उपयोगी

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और जीवन के सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ेगा. जिस कार्य में अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी उसमें नई संभावनाएं उभर सकती हैं. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है. व्यापारियों को दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत हैं और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जीवन में माता-पिता या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद आत्मबल बढ़ाएगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिल सकता है.

9. धनु राशि: आत्मविश्लेषण और गहन चिंतन का दिन, साझेदारी में बनाए रखें स्पष्ट संवाद

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे जीवन में चल रहे परिवर्तन, गुप्त योजनाओं और आत्मविश्लेषण से जुड़े विषय प्रमुखता पाएंगे. जल्दबाजी की बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को गोपनीय या महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं और व्यापारियों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना लाभकारी रहेगा और पुराने निवेशों की समीक्षा करना उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

10. मकर राशि: साझेदारी से मिलेगा लाभ, सामाजिक छवि होगी और मजबूत

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे जिससे साझेदारी, वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक सहयोग पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास उम्मीद से बेहतर परिणाम देंगे और नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं और नए अनुबंध पर विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी और नियमित आय के साथ अतिरिक्त लाभ के अवसर भी सामने आ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सहयोग पहले से अधिक मजबूत होगा और सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.

11. कुंभ राशि: कार्यक्षमता और अनुशासन से मिलेगी सराहना, पुराने भुगतान मिलने के संकेत

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव को सक्रिय करेंगे जिससे दैनिक जीवन में व्यवस्था, जिम्मेदारियों और कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान देने का समय रहेगा. अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी अनुशासन और समर्पण की सराहना कर सकते हैं. व्यापारियों को कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखना लाभ देगा. आर्थिक मामलों में किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति से राहत मिल सकती है और आवश्यक जरूरतों को प्राथमिकता देना अधिक लाभकारी रहेगा. पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा और मित्रों से उपयोगी सलाह मिल सकती है. सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवनशैली आपको पूरे दिन उत्साहित रखेगी.

12. मीन राशि: रचनात्मकता और आत्मविश्वास का दिन, संतान पक्ष से मिलेंगे शुभ समाचार

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे जिससे रचनात्मक क्षमता, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन मजबूत होगा. नौकरी करने वाले जातकों को प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा और व्यापारियों के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा. कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष रूप से प्रेरणादायक रहेगा. आर्थिक पक्ष संतुलित रहने की संभावना है और किसी पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलने के संकेत हैं और मित्रों के साथ हुई मुलाकात मन को हल्का करेगी. खानपान में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा और लंबे समय तक लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में विश्राम लेना बेहतर रहेगा.

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