विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Horoscope 15 July 2026: पुरानी उलझनों से मिलेगी मुक्ति और व्यापारिक सौदों में होगा भारी मुनाफा

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा. स्वयं आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर होने से निर्णय क्षमता मजबूत होगी और अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Horoscope 15 July 2026: पुरानी उलझनों से मिलेगी मुक्ति और व्यापारिक सौदों में होगा भारी मुनाफा
कर्क राशि: कपूर का दीपक जलाने और चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य देने से मिलेगी मानसिक शांति

Cancer horoscope 15 July 2026, Kark rashi ka rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. आज आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे और लंबे समय से चल रही किसी उलझन का समाधान मिलने की संभावना बनेगी. नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा और किसी महत्वपूर्ण सौदे पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कला, शिक्षा, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. सामाजिक जीवन में सम्मान बढ़ेगा और आपकी सकारात्मक सोच दूसरों को भी प्रेरित करेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए निर्णय लाभ देंगे. अतिरिक्त आय का कोई नया माध्यम सामने आ सकता है. पुराने निवेश से संतोषजनक लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए नई जानकारी सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

उपाय शाम के समय मंदिर में कपूर का दीपक जलाकर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें. जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें.

शुभ रंग मोती सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com