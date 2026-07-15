Virgo Horoscope 15 July 2026: लंबे समय से रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी भारी सफलता

Virgo horoscope 15 July 2026 kanya rashi: आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेगा. यह गोचर लाभ, इच्छापूर्ति, मित्रों के सहयोग और नई उपलब्धियों के संकेत लेकर आएगा. आज आपके प्रयासों को उचित पहचान मिलने की संभावना है. जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, उनमें गति दिखाई दे सकती है.

करियर और व्यापार

आपकी व्यावहारिक सोच और योजनाबद्ध कार्यशैली आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का दायरा बढ़ने के संकेत हैं. साझेदारी में पारदर्शिता रखने से लाभ होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार से उत्साह का माहौल बन सकता है. मित्रों के साथ मुलाकात या किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ेगी. आपकी सकारात्मक सोच और समय पर लिए गए निर्णय कई नए अवसरों का मार्ग खोल सकते हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह दिन लाभदायक रह सकता है. अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित होने की संभावना है. पहले किए गए प्रयासों का आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप भविष्य के लिए बचत योजना बनाना चाहते हैं तो आज लिया गया निर्णय शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

उपाय चींटियों के लिए आटे और शक्कर का मिश्रण किसी सुरक्षित स्थान पर रखें. किसी अस्पताल या सेवा संस्थान में मौसमी फलों का दान करें.

शुभ रंग फिरोज़ी.