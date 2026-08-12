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Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 : रिश्ते होंगे मजबूत, साथ काम करने से मिलेगा फायदा

Capricorn Horoscope Today 12 August 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, पार्टनरशिप में फायदा मिलेगा, काम में टीम का साथ मिलेगा, लेकिन गलतफहमी से बचने के लिए अपनी बात साफ रखें और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 : रिश्ते होंगे मजबूत, साथ काम करने से मिलेगा फायदा
Capricorn Aaj Ka Rashifal 12 August 2026 | Makar Horoscope Today
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Capricorn Horoscope Today 12 August 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए साझेदारी, संबंध और आपसी समझ को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. चंद्रमा कर्क राशि में होने से आपके सामने ऐसे हालात आ सकते हैं, जहां आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. सुबह के समय आप किसी रिश्ते या सहयोग को लेकर विचार कर सकते हैं कि उसमें किस तरह संतुलन बनाए रखा जाए.

कार्यक्षेत्र में आज किसी साझेदारी या टीमवर्क से जुड़ा कार्य प्रमुख रहेगा. आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से सामने रखने होंगे, क्योंकि किसी गलतफहमी के कारण स्थिति जटिल हो सकती है. यदि आप किसी नए समझौते या अनुबंध पर विचार कर रहे हैं, तो उसे जल्दबाजी में अंतिम रूप देने से बचें.

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दूसरों पर निर्भरता बढ़ने से जोखिम भी बढ़ सकता है. आज आपका ध्यान निजी संबंधों पर अधिक केंद्रित रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान भावनाएं हावी हो सकती हैं. यह समय संयम और समझदारी से संवाद करने का है. मानसिक रूप से आप थोड़े दबाव में रह सकते हैं, क्योंकि दूसरों की अपेक्षाएं आप पर हावी हो सकती हैं. खुद की सीमाओं को पहचानना और उसी अनुसार निर्णय लेना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य के मामले में कमर या जोड़ों से संबंधित असुविधा महसूस हो सकती है. लंबे समय तक बैठने से बचें और हल्की गतिविधि बनाए रखें. आप दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपने हितों को नजरअंदाज कर सकते हैं. यह प्रवृत्ति आगे चलकर असंतोष का कारण बन सकती है. आपके भीतर संतुलन बनाने की क्षमता आज आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी.


उपाय: काले तिल का दान करें. शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को जूते या चप्पल दान करें.
शुभ रंग: स्लेटी. 

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