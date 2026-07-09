Aaj ka Rashifal 9 July 2026: कर्क राशि वाले जल्दबाजी में न लें फैसला, कुंभ वालों को मिल सकता है रुका हुआ पैसा, पढ़ें 12 राशियों का दैनिक राशिफल

9 जुलाई 2026 राशिफल: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार गुरुवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. मेष राशि में चंद्रमा के गोचर से कई जातकों के आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जहां कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ लोगों को रिश्तों, स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल...

1. मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों से अच्छे संबंध स्थापित करने और नए सौदे करने का समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी. परिवार में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और घर का वातावरण उत्साहपूर्ण बना रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए परिचय की शुरुआत भविष्य में सकारात्मक दिशा ले सकती है. दिनभर की व्यस्तता के बीच कुछ समय ध्यान व प्राणायाम के लिए निकालना लाभदायक रहेगा.

2. वृषभ राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके लिए आत्ममंथन, योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की तैयारी का संकेत लेकर आएगा. इस दौरान बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक सोच अधिक प्रभावी रहेगी. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं का शांत मन से विश्लेषण करना लाभदायक रहेगा. व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनियोजित खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. किसी पुराने निवेश से सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना भी बन सकती है. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

3. मिथुन राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए नई संभावनाओं और सामाजिक सक्रियता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास अपेक्षा से बेहतर परिणाम देंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या नए बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. हालांकि लाभ के साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

4. कर्क राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर कर्क राशि के लिए कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत देता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे समय पर पूरा करने से प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. आय के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत पर भी ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी बड़े खर्च का निर्णय लेने से पहले परिवार के अनुभवी सदस्यों से सलाह लेना उचित रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग आत्मबल बढ़ाएगा. मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी न होने दें.

5. सिंह राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर सिंह राशि के लिए उत्साह, प्रगति और नए अवसरों का संकेत लेकर आएगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुकूल समय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के बल पर वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलेंगे और नए ग्राहकों से लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी. आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित रहने के साथ-साथ उन्नति के अवसर भी प्रदान करेगा. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना और बजट के अनुसार चलना आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

6. कन्या राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर कन्या राशि के लिए परिवर्तन, योजनाबद्ध कार्य और आत्मविकास का समय लेकर आएगा. इस दौरान आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने पर विशेष ध्यान देंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें धैर्य और सूझबूझ के साथ निभाने पर सम्मान प्राप्त होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया हर कदम लाभदायक रहेगा. आय के साथ बचत पर ध्यान देना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर सकते हैं. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगी. छोटी-छोटी बातों की चिंता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

7. तुला राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर तुला राशि के लिए साझेदारी, संबंधों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर विशेष प्रभाव डालने वाला रहेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, जिन्हें समय पर पूरा करने से आपकी छवि मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी वाले कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. रुका हुआ धन प्राप्त होने या किसी पुराने प्रयास से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. किसी अनावश्यक दिखावे पर धन खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. पारिवारिक जीवन में सौहार्द और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. करियर में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को नई संभावनाओं पर विचार करने का अवसर मिल सकता है.

8. वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र, अनुशासन और दैनिक जीवन में नई गति लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों के सामने कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णय क्षमता उन्हें अवसर में बदलने में सहायता करेगी. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा और पुराने प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना बनेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी और दूरदर्शिता दोनों आवश्यक रहेंगी. छोटी बचत भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैंनियमित अध्ययन से अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना मजबूत होगी.

9. धनु राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए उत्साह, रचनात्मकता और नई उपलब्धियों का संकेत लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और दूरदर्शिता की सराहना होगी. व्यवसाय करने वाले जातकों को नए ग्राहकों और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं. पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है और आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता और सामंजस्य बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है या रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई प्रेरणा लेकर आएगा. कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. करियर में आगे बढ़ने के इच्छुक लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.

10. मकर राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर मकर राशि के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों, कार्यक्षेत्र और भविष्य की योजनाओं पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. व्यापार करने वाले जातकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर आगे बढ़ने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है. पारिवारिक जीवन में सहयोग का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय को महत्व मिलेगा. माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें. नियमित अभ्यास और समय का सही उपयोग सफलता की संभावना को बढ़ाएगा.

11. कुंभ राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए संचार, साहस और नई पहल को बढ़ावा देने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या चर्चा में आपके विचारों की सराहना हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने और अपने काम का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. छोटी यात्राएं भी लाभदायक सिद्ध होने के संकेत दे रही हैं. आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित रहेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से राहत महसूस हो सकती है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक प्रसन्नता देगा. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए परिचय भी बन सकते हैं. आंखों और गर्दन पर अधिक तनाव न डालें, विशेषकर यदि लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं. ध्यान और गहरी श्वास के अभ्यास से मानसिक शांति बनी रहेगी.

12. मीन राशि

आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर मीन राशि के लिए आर्थिक योजनाओं, आत्मविश्वास और पारिवारिक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यक्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ-साथ नए व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे सकती है. आय में वृद्धि के संकेत हैं. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें. रुके हुए कार्यों के पूरा होने से आर्थिक संतोष मिलेगा. परिवार की आवश्यकताओं और अपनी बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.