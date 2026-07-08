Aaj ka Rashifal 8 July 2026: मेष वाले न करें जल्दबाजी, मिथुन वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 8 July 2026: आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में मीन राशि और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में बदलाव देखने को मिलेगा. कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर बनेंगे, वहीं कुछ को भावनात्मक संतुलन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. नौकरी, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रहों की यह चाल महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल

1. मेष राशि

आज का दिन मेष राशि के लिए खास रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि शाम 4 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा. इससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय क्षमता में स्पष्ट वृद्धि देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय प्रदर्शन सुधारने और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. आपको अपने क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा. किसी नए ऑर्डर या डील से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत से पुराने मतभेद दूर होने की संभावना बनती है. दांपत्य जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह का भाव रहेगा.

2. वृषभ राशि

आज चंद्रमा का गोचर दो राशियों के प्रभाव में रहने से वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. कार्यक्षेत्र में कुछ कार्य धीमी गति से शुरू होंगे लेकिन बाद में उनमें तेजी आने की संभावना बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को दिन की शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, स्थिति बेहतर होती जाएगी. किसी पुराने कार्य को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय सावधानी और रणनीति के साथ आगे बढ़ने का है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है. परिवार के वातावरण में शुरुआत में हल्की उलझन हो सकती है, लेकिन शाम तक स्थितियां संतुलित हो जाएंगी. प्रेम संबंधों में धैर्य रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं. स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को प्राथमिकता दें.

3. मिथुन राशि

आज चंद्रमा का गोचर दिन के पहले भाग में मीन राशि में और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में होगा, जिसका प्रभाव मिथुन राशि के लिए मानसिक स्थिति, कार्यक्षेत्र और निर्णय क्षमता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. किसी पुराने मामले को लेकर मन चिंतित रह सकता है. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और अधूरे कार्यों में गति आने लगेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग अधिक अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा. व्यापार करने वाले जातकों को दोपहर के बाद नए अवसर मिल सकते हैं. किसी डील या प्रस्ताव में तेजी आने की संभावना रहेगी. आर्थिक पक्ष में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन शाम के बाद स्थिति संतुलित हो जाएगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. दांपत्य जीवन में संवाद बढ़ेगा और संबंधों में समझदारी आएगी. सुबह ध्यान भटक सकता है, लेकिन शाम के बाद एकाग्रता बढ़ेगी.

4. कर्क राशि

आज चंद्रमा का गोचर कर्क राशि के लिए दिन के पहले भाग में भावनात्मक गहराई और आत्मचिंतन की स्थिति बनाए रखेगा, जबकि शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश से परिस्थितियों में तेजी और सक्रियता आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. सुबह के समय कार्य धीमी गति से चलेंगे, लेकिन शाम के बाद प्रगति तेज होगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दिन का दूसरा भाग अधिक लाभकारी रहेगा. किसी नए ग्राहक या ऑर्डर से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. पारिवारिक जीवन में सुबह हल्का भावनात्मक तनाव रह सकता है, लेकिन बाद में घर का वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण बन जाएगा. दांपत्य जीवन में समझदारी और धैर्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्थिरता आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए यह दिन पहले भाग में ध्यान की कमी और बाद में बेहतर एकाग्रता का संकेत देता है.

5. सिंह राशि

आज चंद्रमा का गोचर दिन की शुरुआत में मीन राशि में और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में होने से सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ऊर्जा, निर्णय क्षमता और कार्यगति में स्पष्ट बदलाव लेकर आएगा. किसी पुराने मुद्दे या अधूरे काम को लेकर मन में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए दोपहर के बाद लाभ के नए अवसर बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा. आय के स्रोत मजबूत हो सकते हैं और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी बनती है. घर के सदस्यों के साथ बातचीत से संबंधों में सुधार आएगा. प्रेम संबंधों में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा.

6. कन्या राशि

आज चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के लिए दिन के पहले भाग में भावनात्मक और चिंतनशील स्थिति बनाए रखेगा, जबकि शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश से कार्यों में तेजी और स्पष्टता आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग अधिक लाभकारी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भूमिका बढ़ सकती है. सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ेगा और टीमवर्क में सुधार दिखाई देगा. व्यापार करने वाले जातकों के लिए शाम के बाद नए अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. सुबह के समय खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन शाम के बाद आय से जुड़े सकारात्मक संकेत मिलेंगे. परिवार में सुबह हल्का तनाव रह सकता है. घर के सदस्यों के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी.

7. तुला राशि

आज चंद्रमा का गोचर दिन के पहले हिस्से में मीन राशि में और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में होने से तुला राशि के जातकों के लिए दिन के अनुभवों में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी राय को महत्व मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए शाम के बाद नए अवसर उभर सकते हैं. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. परिवार में सुबह हल्का असंतुलन रह सकता है, परंतु शाम के बाद वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण हो जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को शाम के बाद अधिक लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

8. वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपके पंचम भाव में रहकर बुद्धि, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगे. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और मन प्रसन्न रहेगा. विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल होने से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बनने से मन हल्का महसूस करेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा.

9. धनु राशि

आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे घर-परिवार और निजी जीवन से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घरेलू मामलों में संतुलित निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी. यदि किसी संपत्ति या वाहन से संबंधित योजना चल रही है तो उस पर विचार आगे बढ़ सकता है. नई शुरुआत करने का उत्साह मिलेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. नौकरी करने वाले लोगों को अपनी कार्यशैली से अधिकारियों का विश्वास जीतने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और आय में सुधार के संकेत मिलेंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

10. मकर राशि

आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपके कर्म भाव में रहकर कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को गति देंगे. सुबह से ही जिम्मेदारियों का दबाव बना रह सकता है, लेकिन आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासित कार्यशैली हर चुनौती का समाधान निकालने में सहायक बनेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. लंबे समय से जिस कार्य पर मेहनत कर रहे थे, उसका सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ नए संपर्क भविष्य में आर्थिक प्रगति का मार्ग खोल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रही किसी छोटी नाराजगी का समाधान बातचीत से संभव है. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. शाम के बाद घर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सभी सदस्यों की राय लेना लाभदायक रहेगा.

11. कुंभ राशि

आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपके भाग्य भाव में रहकर सौभाग्य और सकारात्मक अवसरों का संचार करेंगे. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. नए लोगों से संपर्क बनने और छोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में यह दिन प्रगति के संकेत दे रहा है. नौकरी करने वाले लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे और उनका सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में प्राप्त हो सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सफलता पूरे घर में उत्साह का वातावरण बना सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा.

12. मीन राशि

आज चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. मन में नए विचार आएंगे और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. इस समय सोच-समझकर बोलना और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने और नए संपर्क बनने के संकेत हैं. अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखना चाहिए. कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.