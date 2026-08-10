Aaj ka Rashifal 10 August 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल? पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: आज सावन का दूसरा सोमवार है. वहीं, चंद्रमा आज कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जिससे भावनाएं, पारिवारिक संबंध और मानसिक स्थिति प्रमुख रूप से प्रभावित हो सकती है. कई राशियों को करियर और वित्त से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतनी होगी, वहीं कुछ जातकों के लिए नए अवसर और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं दैनिक राशिफल...

1. मेष राशि

कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है, जिसमें धैर्य और सूझबूझ की परीक्षा होगी. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में उलझन पैदा कर सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. मन में चल रही उलझनों को साझा करना लाभदायक रहेगा, लेकिन हर किसी से अपनी बातें कहना उचित नहीं होगा. आज स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान या शांत वातावरण में बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी पुराने विषय को लेकर मन में खींचतान रह सकती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी.

2. वृषभ राशि

आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर काफी समय से विचार कर रहे थे. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. किसी सहकर्मी या सहयोगी के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक रहेगा, लेकिन निवेश से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा. आज आपका मन किसी नई चीज सीखने या अपने कौशल को निखारने की ओर आकर्षित हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन गले या छाती से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और दिनचर्या को संतुलित रखें. यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन उसमें छोटी-छोटी बाधाएं आ सकती हैं.

3. मिथुन राशि

चंद्रमा की स्थिति आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता देगी, लेकिन साथ ही मन में कई दिशाओं में सोचने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है. इससे एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण बातचीत या बैठक में आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा. व्यावसायिक क्षेत्र में कोई नया प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकता है. जल्दबाजी में सहमति देना बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है. आर्थिक दृष्टि से छोटे-छोटे लाभ के संकेत मिल रहे हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ या अनियमित दिनचर्या से थकावट महसूस हो सकती है. विशेष रूप से कंधों या गर्दन में जकड़न जैसी समस्या उभर सकती है. नकारात्मक पक्ष यह है कि आज आप एक साथ कई कामों में उलझ सकते हैं.

4. कर्क राशि

आप अपने आस-पास की परिस्थितियों को गहराई से महसूस करेंगे, जिससे संवेदनशीलता बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी, जिससे आप जटिल परिस्थितियों को समझने में सक्षम होंगे. छोटी सी असहमति भी बड़ा रूप ले सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन घरेलू जरूरतों पर अचानक खर्च बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के संदर्भ में पेट या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. भोजन के समय और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा. मानसिक रूप से भी थोड़ी बेचैनी रह सकती है. आप दूसरों की भावनाओं को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर ले सकते हैं, जिससे खुद का संतुलन बिगड़ सकता है.

5. सिंह राशि

चंद्रमा की स्थिति आपके मन-मन छिपी हुई चिंताओं को सतह पर ला सकती है. ऐसे में बाहरी शोर से दूर रहकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना अधिक उपयोगी रहेगा. कार्यस्थल पर आज कोई ऐसा कार्य सामने आ सकता है, जिसमें आपको पर्दे के पीछे रहकर काम करना पड़े. आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी पुराने लेन-देन को लेकर मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है, जिसे स्पष्ट करना जरूरी होगा. अनावश्यक सोच और कल्पनाएं आपको वास्तविकता से दूर ले जा सकती हैं. स्वास्थ्य के संदर्भ में आंखों में जलन या सिरदर्द जैसी समस्या उभर सकती है. आज आप अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करेंगे, जिससे भीतर दबाव बढ़ सकता है.

6. कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए योजनाओं को व्यवहार में उतारने का अवसर लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में टीम के साथ काम करने की स्थिति बन सकती है. सहयोग की भावना अपनाने से परिणाम अधिक बेहतर मिलेंगे. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. आज आपका झुकाव सामाजिक संपर्क बढ़ाने की ओर रहेगा. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. किसी पुराने लक्ष्य को फिर से शुरू करने की प्रेरणा भी मिल सकती है. स्वास्थ्य के मामले में पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देना होगा. अनियमित खान-पान या बाहर का भोजन परेशानी बढ़ा सकता है. दिनचर्या में थोड़ी सादगी और नियमितता लाना आवश्यक होगा.

7. तुला राशि

आपको ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं, जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा. दूसरों की राय लेना फायदेमंद रहेगा, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं की समझ से ही लें. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन पर नजर रखी जा सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. आज आपका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रहेगा. भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन कमर या पीठ में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और हल्की गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करें.

8. वृश्चिक राशि

चंद्रमा की स्थिति आपके विचारों में गहराई और विस्तार दोनों ला रही है, जिससे आप किसी विषय को अलग नजरिए से समझ पाएंगे. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मौका मिल सकता है, जो आपकी छवि को मजबूत करेगा. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो आगे की दिशा तय करने में सहायक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी. स्वास्थ्य के मामले में शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना थकान बढ़ा सकता है. संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा. अपने विचारों को लेकर अत्यधिक दृढ़ हो सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं.

9. धनु राशि

चंद्रमा की स्थिति आपको बाहरी गतिविधियों की बजाय अंदरूनी संतुलन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही है. कार्यक्षेत्र में किसी जटिल मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है. आर्थिक मामलों में पुराने लेन-देन या कर संबंधी विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा. किसी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बचें, क्योंकि छोटी सी चूक आगे चलकर परेशानी दे सकती है. आज आपका मन थोड़ा एकांत में रहने का कर सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गहराई से बातचीत भी हो सकती है, जिससे रिश्ते में नई समझ विकसित होगी. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है.

10. मकर राशि

आज का दिन आपके लिए संबंधों और सामंजस्य को समझने का अवसर लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क की आवश्यकता बढ़ेगी. किसी प्रोजेक्ट में दूसरों की भागीदारी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. किसी सहकर्मी के साथ मतभेद उभर सकते हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन किसी साझा निवेश या लेन-देन में स्पष्टता रखना आवश्यक होगा. आज आपका ध्यान व्यक्तिगत रिश्तों की ओर अधिक रहेगा. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि स्थिति बिगड़ने की बजाय सुधर सके. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन त्वचा या जोड़ों से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. मौसम के अनुसार अपने खान-पान और दिनचर्या में बदलाव करना लाभकारी रहेगा.

11. कुंभ राशि

कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यह आपके लिए अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी होगा. किसी नए काम को सीखने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगा. समय प्रबंधन को मजबूत रखना आवश्यक होगा, अन्यथा कार्य अधूरे रह सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दैनिक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आज आपका ध्यान स्वास्थ्य और फिटनेस की ओर भी जा सकता है. धीरे-धीरे नियमितता लाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. दूसरों की गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक परेशान हो सकते हैं, जिससे मानसिक थकान बढ़ेगी.

12. मीन राशि

चंद्रमा की स्थिति आपके भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर दे रही है. कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बन सकती है. कोई नई योजना या विचार सामने आ सकता है, जिसे सही दिशा में ले जाना आपके हाथ में होगा. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना ही समझदारी होगी. संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी छोटी सी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना स्थिति को बिगाड़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मीठे या तले हुए भोजन का अधिक सेवन परेशानी बढ़ा सकता है। अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.