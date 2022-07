नौटंकीबाज इस बच्चे की हरकत देख याद आ जाएंगे बचपने के दिन, साइकिल से गिरते ही करने लगा...

यहां देखें वीडियो

इंटरनेट पर इन दिनों एक बच्चे का वीडियो खूब वायरल (Trending Video) हो रहा है, जो हर किसी को भा रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) की शुरुआत में आप एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाते देखेंगे. वीडियो में आगे साइकिल चलाते बच्चे का अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है. नीचे गिरने के बाद यह बच्चा दोबारा खुद से खड़ा हो जाता है. वीडियो में जाने-अनजाने बच्चा यह प्रेरणा दे रहा है कि गिरने का बाद भी उठ खड़े होना हौसलेमंद इंसान का काम होता है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती. बच्चे हों या बड़े, ठोकर लगने पर अक्सर वो टूट ही जाते हैं, फिर तो दोबारा उठने में भी समय लेते हैं, लेकिन वीडियो में दिख रहा यह बच्चा गिरने के बाद ऐसे उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं.

बात यही खत्म नहीं होती, वीडियो में दिख रहा यह नन्हा उस्ताद गिरकर उठने के बाद नाचने लगता है. बच्चे का यह वीडियो इन दिनों लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है. वीडियो में बच्चे का यह अंदाज हर किसी का दिल लूट रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'जब जीवन आपको चुनौती दे तो यह आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए!' (This should be your reaction when life challenges you!)' इस वीडियो को अब तक 55 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वीडियो देख रहे यूजर्स अपने मजेदार रिएक्शन से बच्चे पर अपना प्यार लुया रहे हैं.

* ""कुछ लोग क्यों हार मान जाते हैं, इस Zomato Boy के Video ने लोगों में भर दी हिम्मत

* 'Video:'ये नहीं देखा तो क्या देखा' धोती कुर्ते वाले इस ग्रुप ने मचा दिया धमाल

* "स्कूटी पर गद्दा बिछाकर लेट गया शख्स, खुद को 'शक्तिमान' समझ सड़क पर दौड़ाई गाड़ी

देखें वीडियो- विद्या बालन मुंबई में हुईं स्पॉट, दिखा अलग अंदाज