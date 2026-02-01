बुजुर्ग महिला ने गाया ऐसा गाना...सिंगिंग ने हर किसी को बना दिया दीवाना

Elderly Woman Singing Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बुजुर्ग महिला साल 1962 की फिल्म 'असली-नकली'(Asli Nakli) का मशहूर गीत 'तेरा मेरा प्यार अमर' गाती नजर आ रही हैं. यह गीत महान गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था.

सुरों में बसा जज्बात (Viral singing video)

महिला की आवाज में सादगी है, मगर असर गहरा. बिना किसी संगीत के सहारे उन्होंने जिस एहसास से गाना पेश किया, वह लोगों के दिल को छू गया. उनकी गायकी में ऐसा जज्बा और सचाई है कि सुनने वाला कुछ पल के लिए ठहर जाता है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर sakhubai_l नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. इसे 9 लाख 84 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख 30 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

लोगों ने लुटाया प्यार (Social Media Reactions)

कमेंट सेक्शन में लोग दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने उन्हें स्टार सिंगर कहा, तो किसी ने लिखा कि आपकी आवाज सुनकर सुकून मिलता है. कई यूजर्स ने माना कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता. यह खबर इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाती है कि सोशल मीडिया आज हुनर को नया मंच दे रहा है. जहां सच्ची कला हो, वहां पहचान खुद बन जाती है. आखिर में यही कहा जा सकता है कि सुर और एहसास की कोई उम्र नहीं होती. दिल से निकली आवाज हमेशा दिल तक पहुंचती है.

