केरल के इस 4 BHK घर की कीमत ने लोगों को किया हैरान, वायरल तस्वीरें देख लोगों में छिड़ी बहस, बोले- ऐसा क्या है इस घर में?

अपना खुद का घर खरीदना बहुत सारे लोगों का सपना होता है लेकिन कोविड के बाद से प्रॉपर्टी की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इस वजह से बहुत सारे लोगों का घर खरीदने का सपना अभी भी सपना ही है. दिल्ली, नोएडा और बेंगलुरु जैसी जगहों पर एक 3 बीएचके घर की औसत कीमत 2 करोड़ के आसपास है जबकि 4 बीएचके की कीमत 2.5 से 3 करोड़ के बीच है. प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल ने कई लोगों को अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है. लंबी अवधि के ईएमआई भुगतान और बैंकों से उच्च ब्याज दरों का बोझ बढ़ रहा है जो 8% से अधिक है.



केरल में 3 करोड़ में 4 बीएचके



एक एक्स पोस्ट ने केरल में 3 करोड़ की 4 बीएचके प्रॉपर्टी पर बहस छेड़ दी है. एक वेब डेवलपर द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट में 3500 वर्ग फुट के इस घर की कुछ तस्वीरों के साथ ओएलएक्स लिस्टिंग का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है. सिद्धार्थ नाम के यूजर ने घर की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "4 बीएचके, 3500 वर्ग फुट है जो आपको केरल में 3 करोड़ में मिलेगा." इस पोस्ट पर जारी बहस के बीच कुछ लोग इसे बहुत महंगा बता रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि केरला की प्रॉपर्टी के लिए यह कीमत जायज है.



4 BHK, 3500 sq ft is what 3Cr gets you in Kerala. pic.twitter.com/oRqSzmWqZg