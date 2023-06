शख्स के ऊपर गिर गई दिवार, वीडियो देख लोगों ने कहा- अपना ध्यान रखो भाई, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक दिवार से नीचे कूद रहा था, तभी दिवार का एक छोटा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गई है. हालांकि, समय रहते शख्स बच गया, मगर उसके पैर पर काफी चोट लगी. सोसल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को 86 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स दिवार से नीचे कूद रहा था. ऐसे में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और शख्स के ऊपर दिवार गिर जाती है. इससे शख्स को काफी चोट आती है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी चिंतित भी हो रहे हैं. खबर लिखे जाने तक 86 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- बहुत ही गलत हुआ है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- भाई अपना ध्यान रखना.

