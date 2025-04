VIDEO: पालतू कुत्ते की मौत पर ऐसी भड़की महिला, बाल खींचते हुए डॉक्टर को बुरी तरह कूटा

Woman Attack Doctor After Her Pet Dies: हाल ही में इंटरनेट पर एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हक्के-बक्के रह गए हैं. बताया जा रहा है कि, अपने पालतू कुत्ते की मौत से एक महिला इस कदर टूट गई कि उसने वेटनरी डॉक्टर पर ही अटैक कर दिया. अब सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर ऑनलाइन एक अलग ही बहस छिड़ गई. वीडियो देख चुके कुछ लोग जहां महिला का सपोर्ट करते नजर आए, वहीं कुछ लोग डॉक्टर के साथ हुए इस दुर्व्यवहार की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं.

पालतू कुत्ते की मौत से आपा खो बैठी महिला (dog dies during treatment)

वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, यह मामला 17 अप्रैल का है, जब महिला अपने बीमार पग को लेकर वेटनरी डॉक्टर के क्लीनिक पहुंची थी. इस बीच इलाज के दौरान पालतू कुत्ते ने दम तोड़ दिया. यह देखकर महिला इस तरह आहत हुई कि अपना आपा ही खो बैठी. बताया जा रहा है कि, यह घटना मैक्सिको के डुरंगो स्थित एक पशु चिकित्सा क्लिनिक में हुई, जहां सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जो अब इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का कारण बनी हुई है. इस वीडियो को ट्विटर (अब एक्स) पर @Deadlykalesh हैंडल से शेयर किया गया है.

यहां देखें वीडियो

