केवल बाज जैसी तेज़ नज़र वाले ही इस कबाड़खाने में छिपे पक्षी को 4 सेकंड में ढूंढ सकते हैं, क्या आप भी उनमें से एक हैं?

Optical illusion: ऑप्टिकल भ्रम ऐसी आकर्षक मस्तिष्क पहेलियां हैं जो हमारी धारणा, विवरण और छिपी हुई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का परीक्षण करती हैं. ये भ्रम न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि यह भी चुनौती देते हैं कि हमारा मस्तिष्क दृश्य जानकारी को कैसे संसाधित करता है. वे इंटरनेट पर पहेली प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा शगल बन गए हैं, लाखों लोग इन दृश्य रहस्यों को सुलझाने में अपनी किस्मत आज़माने के लिए आकर्षित होते हैं.

अगर आप अच्छे ऑप्टिकल भ्रम का आनंद लेते हैं और अपने आप को तेज-तर्रार मानते हैं, तो यहां एक नई चुनौती है जो शायद सबसे अच्छे पर्यवेक्षकों को भी हैरान कर देगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) ने एक दिमाग को हिला देने वाली तस्वीर शेयर की है. इस पोस्ट में एक तस्वीर है जो ग्रामीण या औद्योगिक परिवेश की लगती है. इसमें छोड़े गए टायरों का एक विशाल संग्रह दिखाया गया है — कुछ बड़े करीने से रखे गए हैं, जबकि अन्य जमीन पर बिखरे हुए हैं. तस्वीर में विंटेज लुक है, इसकी ब्लैक-एंड-व्हाइट या सीपिया टोन की वजह से यह पुराने ज़माने का एहसास देती है.

Optical Illusion: Individuals with the sharpest pair of eyes are able to spot a bird in the junkyard within 4 seconds. Are you one of them? Find out now! pic.twitter.com/zp0YJMkySk