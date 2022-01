OMG! पता लग चुकी है पूरी पृथ्वी की कीमत, कौन खरीदेगा इसे? जानना चाहते हैं तो...

सोलर सिस्टम का सबसे महंगा ग्रह

यूं तो इस धरती पर सभी चीज़ों की कीमत है. पृथ्वी पर लोग जमीनों की खरीददारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं. आजकल लोग चांद पर भी ज़मीन खरीद रहे हैं. ज़मीन ख़रीदने के पीछे लोग (Property Investment) अपने भविष्य को निखारते हैं. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी पूरी धरती की कीमत क्या होगी (what will be the cost of the earth)? दुनिया में एक से बढ़कर एक बिज़नसमैन हैं, एक से बढकर एक धनवान लोग हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं, जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर ये पृथ्वी बिकती है, तो इसे कौन खरीदेगा? इस सवाल से भी पहले एक और सवाल है- इस पृथ्वी की असली कीमत कितनी है?