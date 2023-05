VIDEO: संसद में मिला था Raghav Chadha को 'पहले प्यार' का सबक, परिणीति से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू ने दी थी सीख

राघव को परिणीति नहीं बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू ने दी थी 'पहले प्यार' की सीख

Raghav Chadha Got Lesson Of First Love In Parliament: आम आदमी के युवा नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में सगाई के बंधन में बंधे हैं और दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इस दौरान एक पुराना वीडियो सामने आ गया है, जिसमें राघव के साथ परिणीति तो नहीं, लेकिन वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नजर आ रहे हैं. वेंकैया नायडू और राघव चड्ढा का ये वीडियो संसद के एक सत्र के दौरान का है.