दिल्ली मेट्रो में पहली बार सफर कर हैरान रह गईं नॉर्वे की राजदूत, तारीफ में कही ऐसी बात, वायरल हो गया रिएक्शन

भारत में नॉर्वे की राजदूत May-Elin Stener ने हाल ही में पहली बार दिल्ली मेट्रो में सफर किया. अपने अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और मेट्रो की तारीफ करते हुए इसे तेज, साफ और बेहद प्रभावी सार्वजनिक परिवहन बताया. उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने भी इस पर दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दीं.

पहली बार किया दिल्ली मेट्रो का सफर

नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने सप्ताहांत के दौरान पहली बार दिल्ली मेट्रो में यात्रा की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफर की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं हैं. पोस्ट में उन्होंने लिखा, कि उन्हें मेट्रो का अनुभव बेहद अच्छा लगा. उनके मुताबिक, दिल्ली जैसे बड़े और व्यस्त शहर में घूमने के लिए यह एक शानदार और सुविधाजनक तरीका है.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, इस वीकेंड पहली बार दिल्ली मेट्रो ट्राई की. यह तेज, साफ और सुपर-एफिशिएंट है. दिल्ली में घूमने का शानदार तरीका है. काश, मैंने इसे पहले ही आजमा लिया होता. अब मैं इसे फिर जरूर इस्तेमाल करूंगी.

Tried the Delhi Metro for the first time this weekend! 🚇 Fast, clean & super-efficient. A fantastic way to get around in Delhi. Should have done this sooner! Will definitely use it again. @OfficialDMRC @DelhiGovDigital @CMODelhi @tourism_delhi #MetroDiaries #PublicTransportWins pic.twitter.com/7aI5cG2qVO — Ambassador May-Elin Stener (@NorwayAmbIndia) March 16, 2026

सोशल मीडिया पर मिली खूब प्रतिक्रियाएं

राजदूत का यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोगों ने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए उनकी सराहना की. एक यूजर ने लिखा, किसी देश के राजदूत को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते देखना अच्छी बात है और यह एक अच्छा उदाहरण है. दूसरे यूजर ने लिखा, अगली बार जब वह दिल्ली आएंगे तो वे भी मेट्रो में सफर करना चाहेंगे. एक यूजर ने लिखा, भारत में सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो दिल्ली मेट्रो सबसे बेहतर सिस्टम में से एक है.

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