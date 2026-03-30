भांजे की शादी में मामाओं ने भरा 8 करोड़ का मायरा, 2.21 करोड़ कैश, 1 किलो सोना और 100 बीघा जमीन

8 Crore Ka Bhaat: राजस्थान के नागौर जिले के शिवपुरा गांव में एक अनोखी और चर्चित शादी देखने को मिली, जहां 6 मामाओं ने अपने भांजे की शादी में करीब 8 करोड़ रुपये का मायरा यानी भात भरकर सबको हैरान कर दिया. यह मायरा जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर ढिंगसरा गांव के मेहरिया परिवार की ओर से भरा गया. मायरे में 2.21 करोड़ रुपये नकद, 1 किलो सोना, 14 किलो चांदी और 100 बीघा जमीन दी गई. इसके अलावा गेहूं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली भी भेंट की गई. जब मामा परातों में कैश और गहने लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए.

इस मौके पर करीब 5 किलोमीटर लंबा काफिला निकला, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, बसें, कारें और बैलगाड़ियां शामिल थीं. हजारों लोग इसमें शामिल हुए और शादी का माहौल उत्सव जैसा बन गया. मेहमानों को चांदी के सिक्के भी बांटे गए. मारवाड़ क्षेत्र में मायरा (भात) की परंपरा का खास महत्व है, जिसमें ननिहाल पक्ष अपनी बहन के बच्चों की शादी में उपहार और धन देता है. नागौर का मायरा खास तौर पर अपनी भव्यता और परंपरा के लिए जाना जाता है. यह अनोखा मायरा अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

राजस्थान के नागौर जिले के शिवपुरा गांव में एक अनोखी और चर्चित शादी देखने को मिली, जहां 6 मामाओं ने अपने भांजे की शादी में करीब 8 करोड़ रुपए का मायरा भरकर सबको हैरान कर दिया



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दरअसल, मेहरिया परिवार के छह भाइयों अर्जुन राम, भागीरथ, उमेदा राम, हीरा, मेहराम और प्रहलाद ने अपनी इकलौती बहन भंवरी देवी के बेटे की शादी में यह मायरा दिया. इस भव्य मायरे में लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपये नकद, 100 बीघा कृषि भूमि, 1 किलो 125 ग्राम सोना और 14 किलो चांदी शामिल थी.

यह राजस्थान में अब तक के सबसे बड़े और महंगे मायरे में से एक माना जा रहा है. सोशल मीडिया पर इसके फोटो वीडियो वायरल हो रहा है. इसके फोटो-वीडियो को लोग शेयर करने के साथ-साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह खबर पुरानी है, लेकिन अब इसके वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं.

