Video: मोरनी के अंडे चुराने पेड़ पर चढ़ी थी महिला, तभी अचानक मोर ने किया ऐसा हमला, चारों खाने हो गई चित्त

मोरनी के अंडे चुरा रहीं महिलाओं पर मोर का भयानक हमला, देखें वायरल वीडियो

Mor Ka Video: अक्सर पक्षियों के घोंसलों (birds nest) से दूसरे जीव-जंतु अंडे (eggs) साफ कर लेते है. आपने सुना ही होगा कि, सांप पक्षियों (birds eggs) के घोंसलों में पड़े अंडे निगल जाते हैं, लेकिन घोंसलों में से अंडे साफ करने में अब जीवों के साथ-साथ इंसान भी पीछे नहीं हैं. इसका अंदाजा हाल ही में सामने आए इस वीडियो (viral video) को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें दो महिलाएं पेड़ से मोर के अंडे चुराते (woman tries to steal peacock eggs) नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आपको भी ऐसा ही लगेगा कि, पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुराने (woman trying to steal eggs) में सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि इंसान भी माहिर होते हैं.