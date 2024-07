दिल्ली में 10 हजार रु मंथली पर मिल रहा ये 'प्रीमियम' क्वालिटी रूम, तस्वीर देख हक्के-बक्के रह गए लोग, बोले- गलती मत करना

देश की राजधानी दिल्ली में किराए का घर तो छोड़िए एक कमरा ढूंढना भी अब मुंबई की तर्ज पर मुश्किल होता जा रहा है. आए दिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर स्यापा फैलता रहता है. अब एक नए वायरल पोस्ट ने इस मामले में ताजा और गरमागरम बहस तेज कर दी है. दरअसल, एक शख्स ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में किराए के लिए दिखाए गए कमरे की तस्वीर पोस्ट की है. मकान मालिक ने इसे प्रीमियम क्वालिटी का बताया है. जबकि वह ऐसा है नहीं. थोड़ी ही देर में वायरल हो गए इस पोस्ट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई है.

कमरे के आकार और वेंटिलेशन की कमी को देखकर यूजर्स हैरान

दरअसल, तस्वीर में एक छोटी और तंग जगह दिखाई गई है जिसका किराया 10 हजार रुपए महीना बताया गया है. एक्स पर ऋषभ तिवारी नाम के अकाउंट से पोस्ट इस फोटो के साथ लिखा हुआ है कि ब्रोकर ने कहा कि यह एक "प्रीमियम क्वालिटी" वाला रूम है. हालांकि, तस्वीर ने ऑनलाइन यूजर्स को हैरत में डाल दिया है. कुछ यूजर्स ने रूम की साइज और उसमें वेंटिलेशन की कमी को देखकर प्रीमियम लेबल कहे जाने पर सवाल उठाया है.

अभी तक फाइनल नहीं किया रूम, लोगों से मदद की अपील

ऋषभ तिवारी ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''दिल्ली: राजेंद्र नगर में यह कमरा ₹10,000 प्रति माह पर उपलब्ध है. ब्रोकर के अनुसार यह ओल्ड राजेंद्र नगर में एक प्रीमियम क्वालिटी वाला ₹10000 प्रति माह का कमरा है. कृपया कोई मुझे कमरा ढूंढने में मदद करें.'' अपने ही पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैंने यह कमरा बुक नहीं किया है क्योंकि यह घुटन भरा होगा. इसलिए अगर किसी के पास पटेल नगर के पास या उसी 10K बजट में एक अच्छा कमरा है, तो बेझिझक मेरी मदद करें.'

यहां देखें वायरल पोस्ट:

This is premium quality ₹10000/month room in Old Rajendra Nagar as per the broker, Somebody please help me find a room ???????????? pic.twitter.com/o71Ag9SIBO