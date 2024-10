अपने ‘कोहिनूर’ रतन टाटा के जाने से शोक में डूबा देश, सोशल मीडिया पर आई श्रद्धांजलि की बाढ़, लोगों ने ऐसे जताया दुख

Ratan Tata Passed Away: पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्‍मान‍ित भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. भारत अपने प्रिय आइकन के निधन पर शोक मना रहा है, जिनके निधन पर इंटरनेट पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई है. जैसे ही टाटा के निधन की खबर आई, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई, सभी क्षेत्रों के लोगों ने अपनी संवेदनाएं साझा कीं.

रतन टाटा का बुधवार रात 11.30 बजे दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद, टाटा ने सोमवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है और वह उम्र से संबंधित चिकित्सा स्थितियों के लिए जांच करवा रहे थे.

सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई, क्योंकि अनगिनत यूजर्स ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने में राष्ट्र का नेतृत्व किया. पीएम मोदी ने लिखा, "श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे. उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया." पीएम के साथ ही सलमान खान और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड स्टार्स ने भी देश के असली स्टार को श्रद्धांजलि दी.

One of the most unique aspects of Shri Ratan Tata Ji was his passion towards dreaming big and giving back. He was at the forefront of championing causes like education, healthcare, sanitation, animal welfare to name a few. pic.twitter.com/0867O3yIro