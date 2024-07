मुंबई का डब्बा सर्विस पहुंचा लंदन, स्टील के डब्बों में इंडियन फूड परोस रहा ये विदेशी बिजनेसमैन, जमकर खा रहे अंग्रेज

मुंबई (Mumbai) में डब्बावालों (Dabbawalas) का इतिहास बहुत पुराना है. भले ही वे केवल खाना पहुंचाने वाले लगते हों, लेकिन वे मुंबई की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं. वे शहर के बढ़ते वर्किंग पॉपुलेशन को गर्म और ताज़ा लंच मुहैया कराते हैं. इसी बीच, लंदन (London) में एक स्टार्टअप ने मुंबई के डब्बावाला सिस्टम से इंस्पायर होकर टिफ़िन सर्विंस शुरू की है.

लंदन की डब्बाड्रॉप

डब्बाड्रॉप नाम की ये कंपनी मुंबई के सफल और जीरो वेस्ट दृष्टिकोण से प्रेरित है और फूड पैकेजिंग के लिए सिंगल यूज वाले प्लास्टिक कंटेनरों के इस्तेमाल से बचती है. ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में ब्रिटेन स्थित इस व्यवसाय को पनीर की सब्जी, मिक्स सब्जी और चावल जैसे इंडियन फूड से भरे क्लासिक स्टील टिफिन बॉक्स का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है. वे स्टील के लंच बॉक्स को कपड़े में लपेटते हैं और कार्गो बाइक से उन्हें ले जाते हैं.

कंपनी ने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, "हम लगभग छह साल से काम कर रहे हैं. समय कितना तेज़ी से बीतता है. अब तक हमने 375,660 से ज़्यादा प्लास्टिक टेकअवे कंटेनर इस्तेमाल होने से बचाए हैं और हमने अभी-अभी शुरुआत की है. उम्मीद है कि बहुत दूर के भविष्य में हम पूरे देश में जाकर डब्बा ड्रॉप के प्रति प्यार को पूरे ब्रिटेन में फैलाएंगे."

जमकर बरस रहे लाइक्स

इस क्लिप को ऋषि बागरी ने एक्स पर शेयर किया है. "विदेशियों ने हमारे डब्बा वाले टिफ़िन आइडिया की नकल की और अपना खुद का स्टार्टअप डब्बा ड्रॉप लॉन्च किया." शेयर किए जाने के बाद से, इसे प्लेटफ़ॉर्म पर पांच लाख व्यूज और आठ हज़ार लाइक मिल चुके हैं.

देखें Video:

Foreigners copied our dabba wala Tiffin idea and launched their own Startup Dabba drop pic.twitter.com/L4ydU6Htvh