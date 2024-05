तेंदुए से जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया बंदर का बच्चा, आगे जो हुआ उसे देख कांप उठेगी रूह

Leopard and Monkey Viral Pic: जंगल की दुनिया बड़ी ही अजीब है. यहां कब क्या हो जाए और कौन किस पर भारी पड़ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है. जंगल में हर दिन हर किसी जीव-जंतु को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. कुछ फुर्ती से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहीं कुछ खूंखार जानवरों का शिकार बन जाते हैं. हाल ही में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जिसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. वायरल हो रही इस तस्वीर में एक बंदर का बच्चा खुद को तेंदुए से बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा नजर आ रहा है. इस तस्वीर को देखने के बाद यकीनन आप भी समझ जाएंगे कि, आखिर क्यों तेंदुए को बेरहम शिकारी कहा जाता है.

इमोशनल कर देगी तस्वीर

वायरल हो रही यह तस्वीर बेहद दुखद है, जो सब कुछ बयां कर रही है. तस्वीर में एक बंदर का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है. वहीं खूंखार तेंदुआ अपने पंजे से उस बंदर तक पहुंचने की कोशिश करता दिखाई पड़ रहा है. सांसें अटका देने वाली इस तस्वीर को देखने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि, आखिर में बंदर का बच्चा उस तेंदुए का शिकार बन गया होगा.

यहां देखें पोस्ट

Warning:

It might be a sad sight for many.

Filling their heart with sorrow.

But that's when we see it from the monkey's side.

For leopard, it's critical part of its survival mechanism.

This is Nature. It doesn't take sides.



As Richard Dawkins says-

“………Nature is not… pic.twitter.com/PRAvJ5kUGt