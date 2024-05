लंगूर का शिकार करने के लिए एक छलांग में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, मुंह में दबोचकर नीचे उतरा, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पर्यटकों ने जंगल सफारी (Jungle Safari) के दौरान एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा देखा, जब एक तेंदुआ (Leopard) अपने शिकार का खौफनाक तरीके से पीछा करते हुए आसानी से एक पेड़ पर चढ़ गया जो कैमरे में कैद हो गया. आईएफएस अधिकारी सुरेंद्र मेहरा (IFS officer Surender Mehra) ने 23 मई को एक्स पर एक पोस्ट में 37 सेकंड की क्लिप साझा की, और अब इस फुटेज ने वन्यजीव प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, पर्यटक जंगल का नजारा देखने में व्यस्त थे, तभी अचानक तेंदुआ उनके सामने आ गया. हालांकि, बड़ी बिल्ली उनकी उपस्थिति से हैरान थी क्योंकि वह उस समय अपने शिकार, एक लंगूर, का पीछा करने में व्यस्त थी.

लंगूर का पीछा करते हुए तेंदुआ तेजी से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया, और अपने शिकार को पकड़ लिया जिसने शायद मान लिया था कि वह भागने में सक्षम होगा. अपने शिकार से रोमांचित होकर तेंदुआ पेड़ से कूद गया और जंगल में चला गया.

देखें Video:

