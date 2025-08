गुड़गांव में बारिश के बाद खतरनाक जलभराव, तैरते हुए दिखे बच्चे, यूजर्स बोले- कैसे बिक रहे करोड़ों में फ्लैट

गुड़गांव (Guragon) में भारी बारिश के कारण यहां की मेन सड़कों पर खतरनाक जाम लग जाता है. शहर के कई हिस्सों में जलभराव भी हो जाता है. स्थिति इतनी खराब होती है कि कई गाड़िया डूब जाती है, तो कुछ गाड़ियां कई दिनों तक पानी में फंसी रहती है. वहीं इसी बीच गुड़गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे पानी से भरी सड़क पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं. बारिश के बाद का चौंकाने वाला यह वीडियो चिंता का विषय है.



पानी में तैर रहे हैं बच्चे



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि, एक सड़क पानी से भरी हुई है, जिसके किनारे कुछ कारें खड़ी हैं. एक बच्चा तैरता हुआ दिखाई देता है, जबकि दूसरा प्लास्टिक के डिवाइडर के सहारे तैर रहा है. जो आमतौर पर यातायात बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.



वीडियो शेयर करने वाले एक्स यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं, तो खुद को बदकिस्मत समझिए क्योंकि किस्मत आपको पहले किए गए पापों की सजा के तौर पर यहां ले आई है. यहां आपको खराब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए रहने का भारी खर्च उठाना पड़ रहा है." उस व्यक्ति ने बताया कि यह वीडियो हाल ही में हुई बारिश के बाद गुड़गांव के सेक्टर 10A की है.

देखें Video:



If you are living in Gurgaon, consider yourself unlucky as fate brought you here as a punishment for previously committed sins. You have to bear high living cost for worst infrastructure.

Visuals of Sector 10A after today's rain@GabbbarSingh waht is your take on this? pic.twitter.com/DfQWu1a00C